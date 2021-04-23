Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akgün, gerçeği öğreniyor!

Son Yaz dizisi birçok kişi tarafından oldukça beğeni ile takip ediliyor. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Akgün artık gerçekleri öğreniyor. Birçok kişinin uyarısını dikkate almayan Akgün’e, Yağmur bir delil sunuyor. Son Yaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına geçiyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.