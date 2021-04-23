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Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akgün, gerçeği öğreniyor!

23.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yaz dizisi, her hafta Cuma günü FOX ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Farklı konusu ve aksiyon dolu bölümleri ile oldukça sevilen dizinin son bölümünde diziye Akgün’ün abisi dahil olmuştu. Ancak herkes bu abiye şüphe ile yaklaşırken, Akgün abisini bulduğu için oldukça sevinçliydi. Sonunda hapisten çıkan Soner ise, Gökhan’ın Akgün’ün abisi olmadığını anlar. Son Yaz 17. Yeni bölümü ile FOX ekranlarında.

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akgün, gerçeği öğreniyor!

Son Yaz dizisi birçok kişi tarafından oldukça beğeni ile takip ediliyor. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Akgün artık gerçekleri öğreniyor. Birçok kişinin uyarısını dikkate almayan Akgün’e, Yağmur bir delil sunuyor. Son Yaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına geçiyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

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Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

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Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

SON YAZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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SON YAZ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

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SON YAZ 16. BÖLÜMDE NE OLDU?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün’ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi’nin adamları, Akgün’ün peşini bırakmayacaktır. Canan ve Selim, bir an önce Akgün’ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler. Ancak Akgün’ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün’ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir. Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

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FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz
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