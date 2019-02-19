"Son yedi yılda bin Tunuslu terörist ülkesine geri döndü"

TUNUS (AA) - Tunus Terörle Mücadele Komitesi, 2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin "teröristin" çatışma bölgelerinden ülkeye döndüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı komitenin başkanı Muhtar bin Nasr gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce 4 kişiden oluşan terörist bir grubun, Tunus makamlarından talepte bulunarak geri döndüğünü ve grubun üyelerinin halihazırda yargı sürecinden geçtiğini söyledi.

Bazı teröristlerin bu süreçlerin sonunda hapis cezası aldığını, bazılarının ise suçu ispat edilemediği için idari gözetim ya da ev hapsine tabi tutulduğunu aktaran Nasr, birçok teröristin ise gizli yollarla ülkeye geri döndüğünü ifade etti.

"2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin terörist çatışma bölgelerinden ülkeye döndü." diyen Nasr, Tunus'taki ilgili mercilerin, Suriye, Irak ve Libya gibi çatışma bölgelerine gitmek isteyen 17 bin kişinin ülkeden ayrılmasının da önlendiğini kaydetti.

Nasr, Tunus'un resmi olarak çatışma bölgelerinden, adını açıklamadığı bazı ülkelerden, dönen teröristleri teslim alacağını dile getirdi.