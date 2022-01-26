Son yılların en büyük eğlence trendi en iyi hoverboard tavsiyeleri

Gelişen teknolojiyle birlikte pek çok ürün hayatımıza girdi. Mevcut ürünler de gelişerek daha kullanışlı modellere dönüştü. Bu ürünlerden biri de yeni nesil elektrikli kaykay olarak adlandırabileceğimiz hoverboard. Özel sensörleriyle dengede kalmayı kolaylaştıran hoverboard ile ister parklarda keyifli vakit geçirin ister yakın mesafe için ulaşım aracı olarak kullanın. Hem harika bir hediye seçeneği olarak değerlendirebileceğiniz hem kendinizi şımartmak için satın alabileceğiniz hoverboard çeşitlerini incelemeye ne dersiniz? Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

Hoverboard nasıl kullanılır?

Hoverboard kullanımı aslında oldukça basit. Ancak binerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Gelin, "Hoverboard nasıl binilir?" sorusunu birlikte cevaplayalım.

İlk olarak hoverboard üzerine çıkın ve açma kapama düğmesine basın.

Açma tuşuna uzun süre bastıktan sonra çalışma sesini duyun.

Ürünün üzerinde yer alan şarj göstergesine dikkat edin. Yeterli şarjı yoksa yarı yolda kalabilirsiniz.

Dengenizi ayarlayarak güvenli bir sürüş için kendinizi hazırlayın.

Ürünü hareket ettirmek için öne doğru eğilin. Hoverboard vücut hareketlerinize göre tepki verir. Örneğin arkaya eğim verirseniz cihaz geriye doğru hareket eder.

Cihazı durdurmak için öne ya da arkaya hareket etmeden sabit durun. Bu durumda otomatik olarak durur.

1. Her türlü arazide kullanabileceğiniz FUNDOT Hoverboard

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FUNDOT Hoverboard'u çift göbekli motoruyla tüm arazilerde kolayca kullanabilirsiniz. 15 km/s hıza ulaşabilen ürün, keyifli zaman geçirmenizi sağlar. 8.5 inç büyüklüğündeki lastikleri sürüş sırasında dengeyi arttırdığı için zorlu yollarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Akıllı telefon üzerinden kullanabileceğiniz uygulamasıyla sürüş modunu, hızını ve pil seviyesini kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık algılama, düşük pil hatırlatma, arıza gösterge lambası, kısa devre ve aşırı gerilim koruması, ürünü olası tehlikelere karşı korur. Kaymaz lastikler sayesinde yeri daha iyi kavrayarak güvenli sürüş imkanı verir. Su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde ve ıslak arazilerde güvenle tercih edebilirsiniz. LED ışığı ise hem karanlıkta görünmenizi sağlar hem gece görüşünüzü güçlendirir.

2. Grafiti tasarımıyla Smart Balance Hoverboard

En iyi hoverboard modelleri arasında yer alan Smart Balance Hoverboard, 12km/s hız yapar. 10 ila 13 km arasında sürüş menziline sahip ürünün 110 kg taşıma kapasitesi bulunur. LED ön ışık sayesinde karanlık ortamlarda fark edilmenizi sağlayan hoverboard, 15 dereceye kadar olan eğimlere kolayca tırmanır. Sağa ve sola dönüşlerde sinyal verme özelliğiyle istenmeyen kazaların önüne geçer. 59 x 19 x 18 cm boyutundaki ürünün lityum batarya pili, 2 - 3 saat arasında şarj olur. Grafiti desenleri ve hoş tasarımıyla dikkat çeker. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

3. Gezerken müzik dinlemenizi sağlayan Zmos Hoverboard

"Hoverboard hangi marka alınmalı?" diye sorarsanız Zmos Hoverboard'u tercih edebilirsiniz. 10.5 inç büyüklüğündeki şişme tekerleriyle ürünü her türlü arazide rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün yer tutuşu yüksek olduğu için güvenli bir kullanım sunar. Maksimum 18 km/s hıza ulaşan hoverboard, bir yerden bir yere kolayca gitmenize yardımcı olur. ABS plastikten üretildiği için darbelere karşı direnç gösterir ve uzun süreli kullanım ömrü sunar. Maksimum 110 kg taşıma kapasitesi bulunan hoverboard, dahili bluetooth özelliğiyle sürüş sırasında müzik dinlemenizi sağlar. LED ışık özelliğiyle karanlık ortamlarda hem fark edilmenizi sağlar hem görüş açınızı genişletir.

4. LED ışıklarıyla karanlık ortamlarda fark edilmenizi sağlayan FUNDOT Hoverboard

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En iyi hoverboard markası arasında gösterilen FUNDOT Hoverboard, yedinci nesil akıllı çipi sayesinde ürünü kullanmaya yeni başlayanlar için diğer modellere kıyasla daha güvenli kullanım sunar. Sensörü, algoritmayı otomatik olarak optimize eder. Bu sayede ürünün dengesini %60 oranında artırır. Bluetooth bağlantılı hoparlörüyle gezerken müzik dinleyebilirsiniz. Aşırı ısınma, kısa devre ve aşırı şarj koruma özellikleriyle kendini olası tehlikelere karşı korur. Böylece uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabilir. Düşük pil hatırlatıcı fonksiyonu ise yolda kalmanızı önler. LED ve parlak tekerleri karanlık yerlerde fark edilmenize yardımcı olduğu için istenmeyen kazaları önler.

5. Sıfır karbon salınımıyla çevre dostu GoldMaster Carbon Hoverboard

Sizin için seçtiğimiz hoverboard tavsiyesinde sırada GoldMaster Carbon Hoverboard var. 120 kg taşıma kapasitesine sahip ürün, 6.5 inç teker boyutuyla şehir içinde konforlu bir sürüş deneyimi sunar. 30 derece eğimleri aşmakta zorlanmayan hoverboard, tek şarj ile 20 km mesafe gidebilir. Böylece yakın yerlere kolayca hoverboard ile gidebilirsiniz. Fırçasız HUB Balance Board motoru, sıfır karbon salınımıyla çevreye zarar vermez. 12 kg ağırlığıyla kolay taşınan ürün, 120 - 200 dakika arasında tam olarak şarj olur. Yüksek denge performansı sayesinde ürünü rahatça kullanabilirsiniz.

6. Güvenli ve dengeli sürüş için CityMate Hoverboard

Taşıması ve kullanımı kolay CityMate Hoverboard, 350 Watt motor gücüyle 12km/s hız yapmanıza olanak verir. 10 - 13 km arasındaki menziliyle şehir içinde keyifli bir sürüş yapmanıza yardımcı olur. 8.5 inç hummer dolgulu lastikleri mükemmel tutuş sağlayarak dengeli ve güvenli sürüş yapmanıza destek olur. 18 derece eğimi kolayca tırmanabilen hoverboard, 100 kg ağırlık taşıyabilir. Smart Balance lityum pile sahip ürün, 3 ile 4 saat arasında şarj edilir. Ayaklarınızla istediğiniz yöne çevirebildiğiniz hoverboard, dayanıklı materyalleri sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılır.

7. Mükemmel sürüş deneyimi için Kawasaki Kx-pro 8a Hoverboard

Hoverboard araştırmamızda bir diğer tavsiyemiz ise Kawasaki Kx-pro 8a Hoverboard. 8 inç boyutundaki lastikleriyle yeri doğru şekilde kavradığı için güvenli ve daha dengeli bir kullanım imkanı verir. 4400mAh batarya kapasitesiyle 15 - 20 km arasında sürüş yapabilirsiniz. 120 kg taşıyabilen ürün, 12km/s hız yapmanıza izin verir. 120 - 200 dakika arasında şarj edilir. 9.8 kg ağırlığıyla kolayca taşınan hoverboard, 15- 30 derece arasındaki eğimleri zorlanmadan çıkar. Siyah ve yeşil rengin muhteşem uyumuyla hoş bir görünüm sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca siz eşlik eder.

8. Uzun süre kullanabileceğiniz ODİSU Speedygo Q10 Hoverboard

Sizin için seçtiğimiz bir diğer hoverboard önerisi ise şık tasarımıyla dikkat çeken ODİSU Speedygo Q10 Hoverboard. 6.5 inç lastik boyutuyla şehir içinde kolayca kullanabileceğiniz ürün, güvenli bir sürüş deneyimi sunar. 58.4 x 18.6 x 17.8 cm ebadındaki hoverboard, maksimum 120 kg taşır. Zarif siyah rengiyle tarzınızı yansıtabileceğiniz ürünü kesintisiz olarak 20 - 25 km boyunca kullanabilirsiniz. Saatte 12 km hız yapabilen hoverboard, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Işıklı tasarımıyla karanlık ortamlarda fark edilmenizi sağlar. Bluetooth erişimiyle bağlanabileceğiniz hoparlörü sayesinde gezerken müzik de dinleyebilirsiniz.

9. Hoş görünümüyle HOVERWAY Hoverboard

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan HOVERWAY Hoverboard, maksimum 110 kg taşıma kapasitesine sahip. Eğlenceli desenleriyle hoş bir görünüm sunan ürün, araç trafiğine takılmadan şehir içinde bir yerden bir yere kolayca gitmenizi sağlar. 12 km hız yapabileceğiniz ürünü 15 - 20 km arasında kesintisiz kullanabilirsiniz. 6.5 inç lastik boyutuyla yere sağlam tutunan hoverboard, güvenli ve dengeli bir kullanım deneyimi sunar. Ürün, 25 derece eğimi rahatlıkla tırmanır. Yerden 46 mm yüksek olduğu için engebeli alanlarda ürüne zarar vermeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. 10 kg ağırlığa sahip ürün, kolayca taşınır.

10. Eğlenceli sürüş için ELECTROLL Hoverboard

Sizin için seçtiğimiz son ürün olan ELECTROLL Hoverboard, mavi ve siyah renk uyumuyla dikkat çeker. 10 inç büyüklüğündeki tekerleri sayesinde zemine sağlam tutunan ürün, zorlu yollarda daha dengeli ve güvenli sürüş deneyimi sunar. 10 - 13 km arasında sürüş mesafesine sahip hoverboard, şehir içinde trafiğe takılmadan hızlıca hareket etmeniz yardımcı olur. Sağlam materyallerden elde edilen ürünü uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Üzerinde bulunan açma düğmesiyle kolayca çalışan hoverboard, keyifli ve eğlenceli bir sürüş imkan verir. Dahili hoparlörüne bluetooth ile bağlanarak istediğiniz müziği çalabilirsiniz.



