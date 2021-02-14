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  4. Son yılların en sıcak kışı! Bahardan kalma günler yaşıyorlar

Son yılların en sıcak kışı! Bahardan kalma günler yaşıyorlar

14.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Son yılların en sıcak kışı! Bahardan kalma günler yaşıyorlar

Türkiye'nin batısı kar yağışının etkisinde beyaz örtüyle kaplanırken Ardahan'da hava sıcaklığı 6 dereceye ulaştı. Bahar havası yaşanan kentte son 30 yılın en sıcak kışı yaşanıyor.

Batı illerinin aksine bahardan kalma günlerden birini yaşayan Ardahan’da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yıkayarak temizledi.

Taksici esnafından Serkan Görmez, "Ardahan’da şu anda yaz. Devran tersine döndü İstanbul’da kar yağıyor Ardahan ise çok sıcak ve biz de aracımızı yıkıyoruz" dedi.

'HAVALAR ISINDI KURA NEHRİ'NİN BUZLARI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI'

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da, iki ay önce yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri'nin buzları çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan, kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, geçen Kasım ayı sonlarında buz tutmuştu. Ancak Ocak ayının ikinci yarısından itibaren havaların ısınarak mevsim normallerinin üzerine çıkması, buz tutan nehir, göllerin çözülmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Şubat ayında buzlar iyice eridi.

Bölgede yapılan barajlar ve küresel ısınma nedeniyle kış mevsiminin geçmiş yıllara oranla çok kısa sürdüğüne işaret eden kentte yaşayan Alican Yıldız, "Şubat ayında Ardahan’da hava sıcaklığı artı 6 derece. Kura Nehri'ndeki buzlar çözülmüş. Doğunun aksine Batı’da ise kar yağıyor. İnşallah hava sıcaklığı bu şekilde gider. Batı’da yaşayanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Biz çok çektik biraz da onlar çeksin" şeklinde konuştu.

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İHA

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