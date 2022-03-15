Son yılların popüler yemeği avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

İster dışarıda yemek yerken sipariş edin, ister kendiniz yapın, avokado tostu çeşitli tatlı ve tuzlu soslar için mükemmel bir karışımdır. Ancak bazı insanlar, avokado yemenin ya da avokadolu tost yemenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu düşünüyor.

AVOKADOLU TOST NEDİR, NASIL YAPILIR?

Avokadolu tos, en basit haliyle tost ekmeği ile birlikte dilimlenmiş ya da püre haline getirilmiş avokadonun bir araya gelmesiyle yapılır. Ancak birçok kişi avokadolu tostu haşlanmış ya da kızarmış yoğurt, meyve, sebze, baharat veya çeşitli soslarla tatlandırmayı tercih eder. Avokadolu tost bu haliyle hem evde hem de restoranlarda tüketilen popüler bir kahvaltı ve brunch öğesi haline geldi. Popüler beslenme rutinleri arasına hızlı bir giriş yapan avokado, sağlık ve fitness tutkunları arasında favori haline geldi.

AVOKADOLU TOST BESİN DEĞERİ

Avokadolu tostun besin değeri nasıl yaptığınıza göre değişkenlik gösterecektir. Yarım orta boy avokado (50 gram) ile ortalama 30 gramlık kepekli ekmek üzerine yapılan avokado tostunun besin değerleri:

Kalori: 195

Yağ: 11 gram

Doymuş yağ: 1.5 gram

Sodyum: 150 mg

Karbonhidrat: 20 gram

Lif: 8 gram

Şeker: 1 gram

Protein: 5 gram

Potasyum: 425 mg

Bir restoranda avokadolu tost sipariş ederseniz, farklı ekmekle yaparsanız, az ya da çok avokado kullanırsanız veya üzerine malzeme eklerseniz, gerçek besin bileşimi değişecektir.

Örneğin, popüler restoranların birçoğu tostu bir parça avokado ve kavrulmuş domates ekleyerek yapar. Bu haliyle avokadolu tost için besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 260

Yağ: 10 gram

Doymuş yağ: 1.5 gram

Sodyum: 630 mg

Karbonhidrat: 37 gram

Lif: 7 gram

Şeker: 4 gram

Protein: 7 gram

Potasyum: 626 mg

Lüks restoranlarda avokadolu tostu, limon suyu, deniz tuzu ve karabiberle karıştırılmış avokado ile yapılır ve kızarmış domatesli ekşi mayalı tost üzerinde servis edilir.

Tarife eklemek veya uyarlamak, tostunuzun besin değerini değiştirecektir. Örneğin, yumurta, somon füme ve kenevir tohumu gibi soslar protein ve sağlıklı yağ içeriğini artıracaktır.

Meyve ve sebzeler, avokadolu tostun daha besleyici bir kahvaltı veya atıştırmalık haline getirmek için lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar ekleyebilir.

AVOKADO TOSTU İLE KİLO VERİLİR Mİ?

Avokado tostu, kilo verme planının bir parçası olabilir. Avokado yemek, yağ yakımını hızlandırarak hızlı kilo vermeyi tetikleyebilir. Bazı küçük araştırmalar, her gün bir avokado tüketmenin kilo kaybına yol açabileceğini göstermiştir.

Kilo kaybının belirli yiyeceklerden kaynaklanmadığını veya buna engel olmadığını unutmayın, ancak belirli yiyecekleri başkalarıyla değiştirmek fayda sağlayacaktır. Örneğin, doymuş yağ oranı yüksek sucuk, salam, sosis gibi gıdalar yerine avokado yemek gibi...

Hedefiniz kilo vermekse, tam tahıllı ekmeği tercih edebilir ve tostunuza yumurta gibi bir protein kaynağı eklemeyi düşünebilirsiniz. Sizi tok tutmaya yardımcı olacaktır.

AVOKADO TOSTUNUN FAYDALARI

Avokado tostu lezzetli olmasının yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sağlar. Yarım fincan avokado, 11 gram tekli doymamış yağ sağlar. Bu yağ türü, kardiyovasküler hastalık riskinin azalması ve daha düşük inflamasyon seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Tekli doymamış yağlar ayrıca tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri yönetimini ve diğer sağlık sonuçlarını iyileştirebilir.



