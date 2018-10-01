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Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Mehmet Uslu'ya, vefasızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da akciğer kanseri tedavisi sürerken yaşamını yitiren oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL'da akciğer kanseri tedavisi sürerken yaşamını yitiren oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Uslu'nun cenaze törenine sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti. Akciğer kanseri tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Uslu (57), rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'nde pazar günü yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından da Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Uslu'nun ailesi, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sanat camiasından hiçbir ismin cenazeye katılmaması ise dikkat çekti.

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