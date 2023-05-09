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Son zamanlarda artan tehlike: 'Ruhsatsız silah' talebi patladı! "Özellikle yabancı uyruklular ve reşit olmayanlar istiyor"

09.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle Afgan, İran ve Suriye kökenliler silah almaya çalışıyor. Genelde yaşı ufak genç kişiler hevesleniyor bu tarz işlere, aklı başında olanlar ise ruhsatlı bir şekilde almak istiyor." Bu sözler Eskişehir'de avcılık malzemeleri satışı yapan bir esnafa ait. Esnaf Murat Karakaya son zamanlarda artan 'ruhsatsız silah' tehlikesine dikkat çekti. Karakaya'nın anlattığına göre ruhsatsız silah satışına izin vermediklerinde ise dükkanların camı kırılıp hırsızlık olayları gerçekleşiyor.

Son zamanlarda artan tehlike: 'Ruhsatsız silah' talebi patladı! "Özellikle yabancı uyruklular ve reşit olmayanlar istiyor"

Ruhsatsız silah satış talebi patladı, satışa karşı çıkan esnaf Karakaya'nın dükkanı camları kırılarak soyuldu. Yerli vatandaşlardan da ruhsatsız silah satması talebi geldiğini belirten Karakaya, talebin özellikle yabancı uyruklular ile reşit olmayan vatandaşlardan geldiğini vurguladı.

RUHSATSIZ SİLAH SATMADI DİYE 35 BİN LİRA ZARARA UĞRADI

Eskişehir’de baba mesleği olan av malzemeleri satışı yapan esnaf Murat Karakaya, son zamanlarda ruhsatsız silah almak isteyen vatandaşların sayısında artış olduğunu belirtti. Genellikle reşit olmayan kişilerin şiddete özenerek bu tarz ruhsatsız silah almak istediğine değinen Karakaya, kendisi gibi duyarlı olan esnafın bu tarz isteklere karşı kati suretle satış yapmadığını söyledi. Satış yapmadıkları zamanlarda da sıkıntı çektiklerini söyleyen Karakaya, daha önce ruhsatsız silah satışı yapmadıkları bir genç tarafından dükkânının camları kırılarak soyulduğunu ve yaklaşık 35 bin lira zarara uğradığını belirtti. Ateşli silahların vatandaşlar için çok sakıncalı olduğunun altını çizen Karakaya, ancak devletin izin verdiği sürece, gerekli belgeler tanımlandığında satış yapılabileceğini söyledi.

"ÖZELLİKLE AFGAN, İRAN VE SURİYE KÖKENLİLER SİLAH ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Ruhsatsız silah arayışında olan kişilerin esnafın dikkati sayesinde maksadına ulaşamadığını belirten Murat Karakaya, satış yapmadıklarında da sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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Küçük yaştaki çocukların ve yabancı uyrukluların silah arayışında olduğunu ifade eden Karakaya şöyle konuştu.

“Son dönemde ruhsatsız silah arayışı arttı. Özellikle Afgan, İran ve Suriye kökenliler silah almaya çalışıyor. Bunun yanı sıra yerli vatandaşlardan da bu tarz istekler alıyoruz ama tabii ki karşı çıkıyoruz. Silah almanın iki yolu var; kanun yoluyla edinilebilir ya da kanunsuz olarak. Biz esnaf olarak kanun yoluyla silah almak isteyenlere yardımcı oluyoruz, ama kanunsuz olanlara asla vermiyoruz. Daha önce de tüm dükkânları tek tek gezerek ruhsatsız silah ya da kurusıkı istediklerini belirten 15 ila 17 yaşındaki çocuklar buradaydı. Bizim her şeyimiz resmi kayıtlı olduğu için tabii ki satmıyoruz. Silah satmadığımız zamanda da bu tarz tipler şiddete ya da hırsızlığa yönelerek dükkânımızı soyup, öyle almaya kalkıyorlar.

“YAŞI UFAK, GENÇ KİŞİLER HEVESLENİYOR”

Daha önce başımıza böyle bir olay gelmişti, yaklaşık 2 yıl önce ruhsatsız silah isteyen birine yasal olmadığı gerekçesiyle satış yapmadık. Gece camı kırıp, içeri girmiş ve o zamanın parasıyla bizi 35 bin lira civarı maddi zarara uğratmıştı. Hatta çocuk yakalandı, 17 yaşında olduğu için sanıyorum güzel bir ceza almayıp, beraat etmişti. Zaten genelde yaşı ufak genç kişiler hevesleniyor bu tarz işlere, aklı başında olanlar ise ruhsatlı bir şekilde almak istiyor. Yani kanuni zorunlulukları yerine getirerek alıyorlar.”

Konuyla alakalı konuşan çevre esnafı da ruhsatsız silah arayışı içerisinde olan kişilerin iyi bir şey yapmayacağının belli olduğunu, esnaf olarak kimsesin bu tarz sıkıntı işlere bulaşmadığı için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce ruhsatsız silah satışı yapmadığı için başının derde girdiğine değinen bir esnaf ise artık hiçbir türlü silah satmadığını ve kafasını meşgul etmediğini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ruhsatsız silah

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