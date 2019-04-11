Neslihan Atagül, Elle dergisine ilginç açıklamalar yaptı.

İşte, Atagül'ün açıklamalarından satır başları:

"Daha 13’ümdeyken tek başıma bir ajansa kaydoldum. Aileme de oyuncu olmak istediğimi ama geç kalmaktan korktuğumu söyledim. Hep yanımda oldular, destek verdiler.

Şöhretin hayalini hiç kurmadım. Bir karaktere hayat verirken, yok oluşu yaşıyorum. Neslihan’ı aradan çekiyorum, geriye sadece bedenim kalıyor. Gece başımı yastığa koyduğum zaman ‘Oh’ demek, muazzam bir duygu."

2016’da meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül kendini keşfetme döneminde olduğunu belirterek, "İç yolculuğumda olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

“Son zamanlarda derinlere daldım. Hiçbir şeyden kaçmamaya çalışıyorum. Zaten çok düşünür, hep vicdan muhasebesi yaparım. Ancak bu kez kendime karşı acımasız davranıyorum. Korkularımla yüzleşiyorum, ‘Otur şuraya Neslihan anlat her şeyi’ diyorum. Bu aşamada cesaret çok önemli.”

