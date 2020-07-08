Son zamma rağmen ucuz kalmayı başaran akıllı telefonlar! Hepsi 3 bin TL'nin altında...

"Amiral gemi" olarak tabir edilen ve markaların en gelişmiş özellikleri bir arada sundukları öncü telefon modelleri, gün geçtikçe çok daha pahalı bir hal alıyor. Haliyle satın alacağınız akıllı telefon modelinde en gelişmiş özelliklere sahip olmak için oldukça yüksek bir maliyet ödemeniz gerekiyor. Ancak farklı teknoloji markalarının satışa sundukları fiyat - performans odaklı akıllı telefon modelleriyle siz de çok yüksek ücretler ödemeden gelişmiş özelliklere sahip olabilirsiniz.

Akıllı telefon pazarını domine eden markalar arasındaki Samsung, Galaxy M30s ile fiyat - performans dengesine önem veren kullanıcıları cezbetmeyi başarıyor. 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip olan 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle geliyor. Telefonu çekici yapan asıl detayları ise 6000 mAh değerindeki güçlü bataryası ve 48 MP değerindeki yüksek çözünürlüklü kamerası oluşturuyor.

XIAOMİ REDMİ NOTE 8 PRO

Fiyat - performans dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Xiaomi, Redmi Note 8 Pro ile ürün gamı içerisindeki en iddialı telefonlardan birini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Özellikle 64 MP çözünürlükteki kamerası ve 128 GB'lık dahili hafızasıyla ön plana çıkan Redmi Note 8 Pro, ön ve arka yüzeyi Corning Gorilla Glass kaplı yapısıyla dayanıklılık açısından da avantaj sağlamayı başarıyor.