Son zamma rağmen ucuz kalmayı başaran akıllı telefonlar! Hepsi 3 bin TL'nin altında...

"Amiral gemi" olarak tabir edilen ve markaların en gelişmiş özellikleri bir arada sundukları öncü telefon modelleri, gün geçtikçe çok daha pahalı bir hal alıyor. Haliyle satın alacağınız akıllı telefon modelinde en gelişmiş özelliklere sahip olmak için oldukça yüksek bir maliyet ödemeniz gerekiyor. Ancak farklı teknoloji markalarının satışa sundukları fiyat - performans odaklı akıllı telefon modelleriyle siz de çok yüksek ücretler ödemeden gelişmiş özelliklere sahip olabilirsiniz.
Akıllı telefon pazarını domine eden markalar arasındaki Samsung, Galaxy M30s ile fiyat - performans dengesine önem veren kullanıcıları cezbetmeyi başarıyor. 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip olan 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle geliyor. Telefonu çekici yapan asıl detayları ise 6000 mAh değerindeki güçlü bataryası ve 48 MP değerindeki yüksek çözünürlüklü kamerası oluşturuyor.
Fiyat - performans dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Xiaomi, Redmi Note 8 Pro ile ürün gamı içerisindeki en iddialı telefonlardan birini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Özellikle 64 MP çözünürlükteki kamerası ve 128 GB'lık dahili hafızasıyla ön plana çıkan Redmi Note 8 Pro, ön ve arka yüzeyi Corning Gorilla Glass kaplı yapısıyla dayanıklılık açısından da avantaj sağlamayı başarıyor.
Sunduğu ideal fiyat - performans cihazlarıyla dünyanın en çok satan telefon markaları arasında daima kendisine yer bulmayı başaran Huawei, P30 Lite modeliyle de bu özelliğini korumayı sürdürüyor. Gelişmiş özellikleri kompakt boyutlarla sunan bir fiyat - performans cihazı arıyorsanız P30 Lite modelini değerlendirebilirsiniz. 6.15 inç IPS ekranı, 48 MP kamerası ve 128 GB dahili hafızasıyla P30 Lite, çok büyük telefonlardan hoşlanmayanlar için ideal.
Son yıllarda uygun fiyatlı telefon modelleri konusunda dikkat çekmeye başlayan Realme, farklı ihtiyaçlara hitap eden modelleriyle ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Realme 5 Pro modeli ise markanın en iddialı seçeneklerinden birini oluşturuyor. 6.3 inç damla çentikli bir ekranla gelen cihaz, 48 MP kamera ve 128 GB dahili hafıza içeriyor.
Türkiye'de giderek daha da güçlenen akıllı telefon markalarından OPPO, A9 modeli ile özellikle kamera, ses ve bataryaya önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 6.5 inç çizilmeye dayanıklı IPS ekran içeren cihaz, aynı zamanda 48 MP çözünürlüklü kamerası, 128 GB dahili hafızası ve 5000 mAh değerindeki bataryasıyla da dikkat çekiyor.
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