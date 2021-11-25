Sonar, anketi yayınladı! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Sonar Araştırma, İstanbul ve Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarına yönelik kasım ayında yaptığı bir anketi paylaştı.

İSTANBUL'DA İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Yapılan ankette İstanbul'da başarı oranı en yüksek belediye başkanı yüzde 67,1 ile AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz oldu. Poyraz'ı yüzde 66,3 ile CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 65,6 ile AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yer aldı.

4'üncü sırada yüzde 64,2 ile AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,

5'inci sırada yüzde 63,5 ile Ak Partili Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin,

6'ncı sırada yüzde 61,4 ile AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,

7'nci sırada yüzde 60,6 ile AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,

8'inci sırada yüzde 59,2 ile CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,

9'uncu sırada yüzde 58 ile CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

10'uncu sırada yüzde 57 ile CHP'li Ataşehir Beleditye Başkanı Battal İlgezdi yer aldı.

ANKARA'DA İLK SIRADA CHP VAR

Ankara'da ise yüzde 70,8 ile ilk sırada CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Daşdelen yer aldı. Daşdelen'i yüzde 68,8 ile AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 66,5 ile CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yer aldı.

4'üncü sırada yüzde 65,4 ile MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,

5'inci sırada yüzde 64,2 ile AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,

6'ncı sırada yüzde 61,3 ile AK Partili Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı

7'nci sırada yüzde 60,2 ile MHP'li Polatlı Beledite Başkanı Mürsel Yıldızkaya,

8'inci sırada yüzde 58,4 ile AK Partili Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

9'uncu sırada yüzde 56,7 ile AK Partili Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan

10'uncu sırada yüzde 55,8 ile MHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yer aldı.

