Sonar'dan dikkat çeken anket! CHP, AK Parti ve MHP'nin toplam oyunu geçti

Türkiye siyasi gündeminin son zamanlardaki gündemlerinden biri anketler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen günlerde yaptığı açıklamada anket sonuçlarında gerileme yaşadıklarını aktarmıştı.

ÖZEL 'DÜŞÜŞ VAR' DEMİŞTİ

Özel açıklamasında, "Bizim yaptırdığımız ankette daha önce 4,5 puan öndeyken, 3,5 puan öndeyiz, 3 puan öndeyiz. Niye 5,5 puan olmayalım?" dedi.

CHP'NİN OYU, AK PARTİ VE MHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Özel'in açıklamalarının ardından SONAR'dan dikkat çeken bir anket geldi. CHP'nin oyu anket sonucuna yüzde 36,6 olarak yansıdı. Bu oran AK Parti ve MHP'nin toplam oyunu geride bıraktı.

AK Parti'nin oyu yüzde 25,1, MHP'nin oyu ise yüzde 10,5 olarak ölçüldü. İki partinin toplam oy oranı ise yüzde 35,6 olarak kayıtlara geçti.

AK PARTİ'NİN OYU ARTTI

SONAR'ın bir önceki anketinde CHP'nin oyu yüzde 36.2, AKP'nin oyu ise yüzde 23.8 olarak ölçülmüştü. Buna göre CHP'nin oyunda çok küçük bir gerileme görüldü. AK Parti ise oyunu artırdı.

GAZETECİ ŞABAN SEVİNÇ SONUCU DEĞERLENDİRDİ

Gazeteci Şaban Sevinç anket sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç paylaşımında "Doğru araştırma… 2023 CB seçimlerini doğru tahmin eden 2-3 firmadan birisi olan Sonar Araştırma’nın VİP üyeleri için yaptığı Eylül 2024 araştırmasında CHP tam 11.5 puan farkla AK Parti'nin önünde görünüyor.

"KREDİ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Bu gösteriyor ki; CHP örgütü ve genel kamuoyunun Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu birlikteliğine açtığı kredi aynen devam ediyor. Özgür Özel’in uyguladığı politika örgüt ve kamuoyunda genel olarak destek görüyor. CHP istikrarlı bir şekilde her ay yükselmeye devam ediyor. (Bakınız 2. görsel) Parti içi muhalefetin örgüt ve kamuoyunda karşılığı bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.