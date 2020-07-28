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SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 22:37 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi, koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR Araştırma Şirketi koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı.

Araştırmanın temmuz ayında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 20 büyükşehirde ve İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Büyükşehirlerde 1000'er İstanbul'da ise 600'er kişi ile yüz yüze anket ve telefonla (CATI) anket aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada, salgın döneminde belediyelerin hizmetlerinin başarı oranları yer alıyor.

Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerin katıldığı araştırmayla ilgili "Alınan yanıtların, vatandaşların koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlenmiştir" bilgisini veren SONAR, çalışma kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarının kendi seçmenleri nezdinde sorgulandığını kaydetti.

İLK SIRADA EKREM İMAMOĞLU, İKİNCİ SIRADA TUNÇ SOYER VAR

SONAR’ın anketinden çıkan sonuçlara göre, koronavirüs salgını mücadelesinde en başarılı belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. İmamoğlu’nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer takip etti.

Üçüncü sıraya Erzurum Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, dördüncü sıraya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, beşinciliğe ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek yerleşti.

Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li, 4 AK Partili, 1 MHP’li belediye başkanı bulunuyor.

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