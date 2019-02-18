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SónarLab’in programı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

Red Bull Music küratörlüğünde hazırlanan SónarLab sahnesinin programı yapılan eklemelerle en son haline geldi.Modern zamanların müziğini dünyanın pek çok yerine taşıyan, 65 farklı kentte ses getiren Barselona merkezli Sónar Müzik Festivali, bu yıl Türkiye’de üçüncü kez 8-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

SónarLab’in programı belli oldu

Red Bull Music küratörlüğünde hazırlanan SónarLab sahnesinin programı yapılan eklemelerle en son haline geldi.

Modern zamanların müziğini dünyanın pek çok yerine taşıyan, 65 farklı kentte ses getiren Barselona merkezli Sónar Müzik Festivali, bu yıl Türkiye’de üçüncü kez 8-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Müziğin sofistike örneklerini sanatseverlere sunan Red Bull Music, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da SónarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor. Hem kulağa hem de göze hitap eden SónarLab sahnesi programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli isimleri yerini aldı.

Program detayları
Yapılan duyuruya göre SónarLab by Red Bull Music 2019 sahnesi; 8 Mart Cuma günü 20.30’da Synthwave ekibi Mind Shifter ile başlayacak. 21.20’de Red Bull Music Academy mezunlarından Tufan Demir ile devam edecek gecede saatler 23.30’u gösterdiğinde The Urban Tribe’ın kurucusu DJ Stingray sevenleriyle buluşacak. Saat 01.00’da eşsiz performansıyla sahneyi dans pistlerine çevirmekte zorlanmayan DJ Lag, saat 02.30’da house, acid, afro ve disko etkileri taşıyan setleriyle dikkat çeken Avustralyalı müzisyen HAAi ve son olarak saat 04.30’da İngiliz prodüktör Paul Woolford’un house, techno, dub ve breakbeat gibi farklı köşelerine dokunan sureti Special Request sahnede olacak.

9 Mart Cumartesi günü ise; SónarLab by Red Bull Music sahnesinde müzik, Red Bull Music Academy’nin geçen yılki Türk katılımcılarından Loradeniz ile 19.30’da başlayacak. Tan Tunçağ’ın son projesi Cava Grande’nin 20.50’de yer alacağı sahne; 21.45’te house, jungle, tekno ve ambient gibi türleri sentezleyen DJ Seinfeld ile devam edecek. Detroit tekno müziğin önemli isimlerinden, house müzik janrasında büyüleyici performanslar sergileyen Octo Octa 23.20’de, analog ve saf müziklerini canlı performansla sahneye taşıyacak olan Berlinli üçlü FJAAK ise 01.15’te sahne alacak. 02.50’de Brooklyn underground sahnesinin başarılı isimlerinden Volvox ile devam edecek gecenin kapanışını 04.50’de sahneye çıkacak olan İstanbul gece hayatının önde gelen simalarından Havantepe yapacak.

SónarLab’in programı belli oldu

SónarLab’in programı belli oldu

SónarLab’in programı belli oldu

SónarLab’in programı belli oldu

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