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Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

24.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serin havaların hüküm sürdüğü sonbahar mevsiminde göz alıcı olmak, hiç de zor değil! Hava şartları adım adım sizi kışa hazırlasa da bazen bir ceket veya hırkayla kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Havalar iyice soğumadan estetik dokunuşlarla stilinizde fark yaratabilir, bulunacağınız ortamlarda ilgi odağı olabilirsiniz. Sonbaharın trendlerini takip etmek istiyorsanız listelediğimiz parçalar ilginizi çekebilir!

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Kim her mevsim şıklığı ve konforu bir arada yaşamak istemez ki? Sonbahar, bir bakıma görünümünüzün zenginleştiği bir mevsim. Havaların soğumasıyla daha detaylı parçalara geçmek kaçınılmaz. Tabii bunun için doğru kombinler oluşturmak gerekir. Kadın ve erkek moda dünyasını takip edenler için "İyi ki aldım." diyeceğiniz ürünleri sizler için listeledik! Hazırsanız başlayalım mı?

1. Şık ve havalı: Butikburuc Kadın Taba Kot Katlama Suni Deri Kapüşonlu Trençkot

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

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Sonbahara çok yakışan taba renginden hoşlanıyorsanız Butikburuc Kadın Taba Kot Katlama Suni Deri Kapüşonlu Trençkot'u çok seveceksiniz! Suni deriden üretilen trençkot, şık bir görünüm sunar. Önü fermuarlı tasarımı ve sabit kapüşonuyla severek kullanacağınız model, sonbaharın gözde parçası olabilir! Bel ve kapüşon kısmında sıkma bağcık detayı bulunduğu için kullanım kolaylığı sağlar. Apoletli kolları ve her iki yanında yer alan cepleriyle stilinizi taçlandırır.

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2. Spor ve şık kombinlere imza atın: HOTMAN Unisex Sonbahar Oversize Kolej Ceket Hırka

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Son yılların parlayan yıldızı kolej ceketler, popülerliğini sürdürmekte kararlı! Genç ruhunu yansıtmak isteyen beyler için kolej ceketler, doğru bir seçenek olabilir. HOTMAN Unisex Sonbahar Oversize Kolej Ceket Hırka, serin havalarda kombinlerinizi tamamlar. Ön ve arka kısmı dijital baskı ile hazırlanan ceket, spor tarzı sevenler için ideal bir seçim. Üç iplik kumaş ile üretilen model, kaliteli dokusuyla sizi sıcak tutar.

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3. Oduncu gömlekten hoşlananlara: Koton Oversize Oduncu Gömlek Kadın

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Moda dünyasında zaman içinde tekrar popüler olan oduncu gömlekler, yine favori trendler arasında yer alıyor. Gömlek olduğu kadar ceket tarzında bir kullanıma da uygun olan Koton Oversize Oduncu Gömlek Kadın, kombinlerinizde çeşitlilik yaratır. Etek, şort, tayt ve pantolonlarla şık bir bütünlük yakalayan model; gardırobunuzun kurtarıcısı olabilir! Makinede rahatlıkla yıkayabileceğiniz ürün, temizlik ve hijyende kolaylık sağlar. Ürünü beğendiyseniz kaçırmayın, deriz!

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4. Şık ve rahat giyinmeyi seven beylere: Kiğılı Erkek Siyah Triko Hırka

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Geleneksel hırka modellerine marjinal bir dokunuş katan Kiğılı Erkek Siyah Triko Hırka, kalitesiyle fark yaratır. Regular fit kalıbı ile hareketlerinizi kısıtlamayan hırka, konforlu kullanım vadeder. Hırkanın sırt kısmında bulunan zarif dikiş detayı ve ön bölümde yer alan desenli tasarım, alışılmışın dışında bir görünüm sunar. Üç farklı renk seçeneği bulunan hırka, zevkinize en uygun modeli şans tanır!

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5. Kombinlerinizi tamamlayın: Butikburuc Kadın Vizon Pelüş Kasket Şapka

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Serin havalarda sizi koruyacak ve şıklığınızı tamamlayacak Butikburuc Kadın Vizon Pelüş Kasket Şapka ile kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz! Sezonun trend parçaları arasında yer alan şapka, vizon rengi ile bir çok kıyafetinize uyum sağlar. Pelüş materyalden üretilen model, yumuşak ve dayanıklı bir doku sunar. Sonbahar şıklığınızı ön plana çıkaracak parça, arkasındaki lastik sayesinde her bedene uyum sağlar. Ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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6. Sweatpant rahatlığını sevenlere: Bad Bear Blaze Sweatpant Erkek Eşofman Altı

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Spor aktivitelerinden gündelik hayata kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz Bad Bear Blaze Sweatpant Erkek Eşofman Altı, konforuna düşkün beylerin ilk tercihi. Erkek giyim dünyasında hiç modası geçmeyecek bir model olan sweatpant, kusursuz bir spor şıklığı sunar. Hâkî dışında siyah rengini de tercih edebileceğiniz ürün, zevkli kombinler yaratmanıza imkân tanır. Oldukça rahat ve yumuşak kullanım sunan model, hareketlerinizi kısıtlamaz ve sizi özgür bırakır!

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7. Stilinizin ışığınızı yansıtın: İPEKYOL Kadın Klasik Kesim Süet Deri Karışımı Ceket

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

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İpekyol imzası taşıyan şık ve kullanışlı bir ceketle karşınızdayız! İpekyol Kadın Klasik Kesim Süet Deri Karışımı Ceket, tarzınıza zarif bir dokunuş yapar. Süetin eşsiz dokusuyla taçlanan model, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. İki farklı renk seçeneği sunan ceket, birçok kıyafetinize uyum sağlar. Çift cepli ve elastik bel olarak tasarlanan model, konforlu kullanım vadeder. Modeli beğendiyseniz ona bir şans verebilirsiniz!

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8. Şıklığınızla göz kamaştırın: Buketli Collection Kadın Kırmızı Kadife Skater Elbise

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Sonbahar mevsiminde sıklıkla tercih edilen kadife elbiseler, popülerliğini sürdürüyor! Kırmızı rengin albenisini taşıyan Buketli Collection Kadın Kırmızı Kadife Skater Elbise, simli kadife kumaşıyla göz dolduruyor. Gece ve gündüz kullanabileceğiniz model, feminen bir görünüm oluşturur. Anvelop kesimi ile birçok vücut şekline uyum sağlayan elbise, aynı zamanda rahat kullanım sağlar. Pul payet desenli modelle ışıltınızı yansıtın!

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9. Gömlek ceket şıklığı: DeFacto Regular Fit Polo Yaka Süet Gömlek Ceket

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Süet kumaşı ile şık ve konforlu kullanım sunan DeFacto Regular Fit Polo Yaka Süet Gömlek Ceket, sonbahar ve kış mevsiminde favoriniz olabilir! Hem gömlek hem ceket olarak kullanabileceğiniz model, kombinlerde çeşitlilik yaratır. Regular fit kalıbı sayesinde hareketlerinizi kısıtlamayan ürün, gün boyu rahat etmenizi sağlar. Sadeliği şıklıkla buluşturan ceketle bulunacağınız ortamlardaki tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

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10. Kapitone ve kürk detaylı: Moda Çelikler İçi Vegan Kürklü Kapitone Jianna Mont

Sonbahar boyunca giyebileceğiniz sizi pişman etmeyecek ürün önerileri

Kapitone ve kürk detayıyla sezonun trendlerini yakalayan Moda Çelikler İçi Vegan Kürklü Kapitone Jianna Mont, şıklığınızı zirveye taşıyacak! İçi vegan kürk ile tasarlanan ürün, iddialı ve çekici bir görünüm sunar. Siyah rengin avantajları ile kombinlerinizde kolaylık yaratacak model, hemen her parça ile uyum sağlar. Çıtçıt kapaması, kemer detayı ve cepleriyle rahat kullanıma sahip olan montu denemeden alacağınız ürüne karar vermeyin!

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