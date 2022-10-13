Sonbahar boyunca rahatlığından dolayı üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz pantolon modelleri

En romantik mevsim olan sonbahar, geldi çattı! Ruhları dinlendiren bu huzurlu mevsimin yansımaları, yalnızca dökülen yapraklarda değil; giyilen kıyafetlerde de görülüyor. Daha sakin, çabasız ve insanın içini ısıtan kombinlere imza atılıyor. Siz de yaptığınız kombinleri en şık pantolonlarla tamamlamak isterseniz rahatlığıyla favoriniz olacak parçaların yer aldığı listemizi incelemeyi ihmal etmeyin!

1. Tarzınızın en güzel tamamlayıcısı: Bikelife Yüksek Bel Straight Fit Kargo Pantolon

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Bikelife Yüksek Bel Straight Fit Kargo Pantolon, modası asla geçmeyecek en güzel parçalardan biri. Klasikleşmiş kargo pantolonlara günlük hayatınızda yer veriyorsanız mutlaka denemeniz gereken harika bir modele sahip. Ekru rengiyle modelini ortaya çıkaran pantolon, cep detaylarıyla oldukça spor. Tam kalıbı sayesinde içinde fit bir görünüm sergileyebilirsiniz. Yüksel beli sayesinde içerisinde ekstra rahat edeceğiniz pantolonu günlük kombinlerinizde kullanabilir, konforun tadını çıkarabilirsiniz.

2. Bu sonbaharda en şık siz olun: Wamoss Erkek Gri Jogger Pantolon

Wamoss Erkek Gri Jogger Pantolon, hep aynı tarzda giyinmekten sıkılanlar için âdeta özel olarak üretilmiş. Modeliyle oldukça güncel bir imaj çizmenizi sağlayacak pantolonla şahane kombinlere imza atabilir, estetik zevkinizin ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterebilirsiniz. Bilek kısmındaki lastik detaylarıyla hareketlenen model, düz gri rengiyle oldukça havalı. Lastikli beli ve bacaklarınızı saran kumaşıyla da ekstra konfor vadeden parçayı kaçırmayın, deriz.

3. Daha ne kadar şık olunabilir ki?: Hakke Yüksel Bel Deri Pantolon

Hakke Yüksel Bel Deri Pantolon, stiline güvenen güçlü kadınların vazgeçilmezi olacak! Aynı tarzda giyinmekten sıkılan ve farklılığını kıyafetlerine da yansıtmak isteyenlerin gözdesi olacak deri pantolonla çok daha havalı bir imaj çizebilirsiniz. Yüksel beli ve basenlere tam oturan kalıbı sayesinde oldukça fit görünebilirsiniz. Sonbaharın en güzel tonunu taşıyan pantolonu yeşil kazak ve aynı tonda bir çizmeyle tamamlayabilir, büyüleyici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

4. Gardırobunuzun en sevdiğiniz parçası olacak: Koton Skinny Fit Kot Pantolon

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Koton Skinny Fit Kot Pantolon, tarzına önem veren erkekler için şahane bir model. Tam kalıbı ve bacaklarınızın şeklini alan esnek kumaşı sayesinde içinde hiç olmadığınız kadar rahat edebilir, şıklığın ve konforun tadını çıkarabilirsiniz. Bileklerin altında biten boyu sayesinde ayakkabılarınızla bütünleşir ve şık bir görüntü oluşturur. Dilerseniz parçayı kemerle kullanabilirsiniz. Siyah kot pantolonu deri ceket ve basic tişörtle tamamlayabilir, şıklığınızla konuşulabilirsiniz.

5. Hep giymek isteyeceğiniz kadar rahat: Defacto Regular Fit Örgü Pantolon

Defacto Regular Fit Örgü Pantolon, klasik pantolon anlayışının dışında tasarımıyla her an konfor vadediyor. Nefes alan kumaşıyla oldukça rahat olan pantolonu günlük hayatınızda, yürüyüşlerde ve egzersizlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bilek kısmına doğru daralan modeli, bacaklarınızı çok daha biçimli gösterir. Lastikli bilek kısmı, daha sağlam bir duruş sergiler. Spor kombini oluşturmak için parçayı sweatshirt ve şişme bir mont ile kombinleyebilirsiniz.

6. Kot gibi görünse de o aslında keten pantolon: Unsolved Mavi Regular Keten Pantolon

Unsolved Mavi Regular Keten Pantolon, her ne kadar kot gibi dursa da yumuşacık keten kumaşla üretilir. Konforuna düşkün beylerin kullanmaktan hiç sıkılmayacağı keten pantolonla spor tarzda kombinler oluşturabilirsiniz. Geniş cepleri sayesinde telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı da kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Bağcıklı belini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mavi rengiyle insanın içini açan pantolonla sonbaharın melankolik havasına inat renkli bir kombin hazırlayabilirsiniz.

8. Klasikten vazgeçemeyenler için: Defacto Puantiye Desenli Cigarette Pantolon

Ürünü İncele ## 7. Stilinizle bir adım öne geçin: Trendyolmilla Mürdüm Basic Pantolon -------------------------------- ![Sonbahar boyunca rahatlığından dolayı üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz pantolon modelleri ](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15630654/640xauto.jpg) Trendyolmilla Mürdüm Basic Pantolon, özgür ruhunu tarzına yansıtmak isteyen kadınlar için ideal. Düz kesimiyle sizi daha uzun gösterecek pantolonla etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Morun en güzel tonunu üzerinde taşıyan model, bel kısmındaki dikiş detaylarıyla çok daha şık bir duruş sergiler. Dilerseniz kemer kullanarak görünümünüzü daha da şıklaştırabilirsiniz. Cep detaylarıyla kolay kullanım vadeden pantolonu siyah deri ceket ve siyah ayakkabılarla kullanabilirsiniz. Ürünü İncele

Defacto Puantiye Desenli Cigarette Pantolon, klasik giyinmekten vazgeçemeyenler için şahane bir alternatif. Duruşuyla göz dolduran pantolona puantiye desenler oldukça genç bir hava katar. Klasik görüntüsünü dengeleyen bilek boyuyla günceli yakalayan pantolonu günlük yaşamda da tercih edebilirsiniz. Yüksel beli sayesinde içerisinde kendinizi çok daha rahat hissedebilirsiniz. Beyaz puantiye desenleriyle uyum yakalamak için pantolonu aynı renk bir kazak ya da gömlekle kombinleyebilirsiniz.

9. Şalvar pantolon modası geri dönüyor: LB Laluna Butik Yeşil Havuç Pantolon

LB Laluna Butik Yeşil Havuç Pantolon için şalvarların günümüze uyarlanmış hâli desek, yanılmış olmayız. Her detayıyla kendine hayran bırakan pantolon, rengiyle insanın içini ısıtıyor. Yüksel beli sayesinde oldukça rahat kullanım vadeden pantolonu hem kemerli hem kemersiz kullanabilirsiniz. Lastikli bilek kısımları sayesinde havalı ve farklı bir görünüm kazanabilirsiniz. Dikiş detaylarının pile havası verdiği pantolonla klasik kombinler oluşturabilir, etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

10. Bohem tarza gönül verenleri böyle alalım: Bohoyasam Unisex Kışlık Bohem Şalvar

Bohoyasam Unisex Kışlık Bohem Şalvar, cesur tarzıyla bir adım öne geçmek isteyenler için birebir. Klasik şalvar anlayışının dışında bir stil yakalayan parça, oldukça modern ve havalı. Yumuşak kışlık kumaşı sayesinde soğuk havaları endişe etmeden şahane kombinler oluşturabilirsiniz. Lastikli bel ve bilek kısmıyla içinde rahat edeceğiniz şalvar pantolonla konforun tadını çıkarabilirsiniz. Renkli düğmeleri ve fermuar detayıyla şıklaşan pantolonu deri postalla kombinleyebilirsiniz.