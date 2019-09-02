Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

İSTANBUL, (DHA)- Mevsimsel depresyonun doğru beslenmeyle tedavi edilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, kırmızı pul biber gibi acı besinlerin mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağladığını belirtti.

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte birçok kişide mevsimsel depresyon eğilimi başlıyor. Her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de bazı gıdalara dair farkındalıkların yüksek olması gerektiğini belirten Medical Park Silivri Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, beslenmenin önemine dikkat çekerek önemli tüyolar verdi.

"BESLENMENİZDE SEBZEYE YER VERİN"

Sonbahar depresyonunun kilo alımına neden olduğunu ifade eden Diyetisyen Pınar Kurt, “Her gün kalori sayımı yapamasak bile muhakkak ne kadar dengeli beslendiğimizin takibinde olmamız gerekiyor. Günlük diyetimizde mutlaka protein, karbonhidrat ve yağ içeren gıdaların hepsini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Özellikle gripten korunmak için beslenmemizde sebzelere yer vermeliyiz. Günlük su tüketimimizi 2-3 litre (en az 7-8 bardak) olarak ayarlamalıyız. Fiziksel de aktiviteyi olabildiğince yüksek tutmamız gerekiyor” dedi.