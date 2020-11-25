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Sonbahar dinlemediler! Kasımın ortasında denize girdiler

25.11.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Sonbahar dinlemediler! Kasımın ortasında denize girdiler

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bulutlu havaya rağmen denize girenler 'Bize her gün yaz' dedi. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte kasım ayında yüzmenin keyfini çıkardılar.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu turizmin başkenti Antalya'da kış ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde yüzme keyfi yaşanıyor. Havanın kapalı olmasına rağmen sahile gelenlerin yürüyüş yaptığı, kıyıda ise kahvaltı yapanların olduğu görüldü. Beydağları’nın karla kaplı olmasına rağmen Konyaaltı Sahili’ne gelen bazı yerleşik yabancılar denize girmeye devam etti. Bir kişi ise üzerine bindiği sörf tahtasını kano gibi kullanarak kıyı boyunca tur attı.

Rus emekli öğretmen Garina Strabadova, havanın ılık ama denizin sıcak olduğunu söyledi. Bugün güneş olmamasına rağmen havanın çok güzel olduğunu belirten Strabadova, “Antalya çok güzel. 5 yıldır burada yaşıyorum. Her gün denize girmeye çalışıyorum” dedi.

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'BİZE HER MEVSİM YAZ'

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Emekli Hakan Derman ise, “Antalya’da denize devam, hava güzel. Su sıcaklığı 24 derece civarında ama üşümüyorum. Kışın da deniz kıyısındayız. Her gün burada vakit geçiriyoruz. Ülke genelindeki soğuk hava bizi etkilemiyor. Bize her mevsim yaz” diye konuştu.

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İHA

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