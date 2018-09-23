HABER

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

2018 Sonbahar ekinoksu için arama motoru Google özel bir doodle hazırladı. Ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı ve havaların serinlemeye başladığı yaşadığımız gündönümü sonbahar ekinoksu oluyor. Nitekim Google'ın Doodle'ı da sonhabar ve dökülen yapraklar temalı. Ekinoks, gün - gece eşitliği olarak adlandırılır ve ilkbahar ile sonbahar ekinoksu olmak üzere iki kez yaşanır. Peki sonbahar ekinoksu ile neler değişir? Neler yaşanır? İşte sonbahar ekinoksu ile detaylı bilgiler...

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Google, Sonbahar ekinoksu 2018 için hazırladığı doodle ile kullancılarına hoş bir süpriz yaptı. Bu sabah, google'dan arama yapmak isteyenler bugün sonbahar ekinoksu olduğunuhareketli bir doodle ile öğrendiler. Google, sonbahar yapraklarının döküldüğü bir Doodle hazırladı. Peki sonbahar ekinoksu ne anlama geliyor? Sonbahar ekinoksu ile neler yaşanır?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU İLE NELER DEĞİŞİR?

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.


PARTNEROnları başka yerde bulamazsınız!Onları başka yerde bulamazsınız!
Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyorBaba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor
İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisiİstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sonbahar Ekinoksu ekinoks Google Doodle

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

İlginizi Çekebilir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

22 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları: Erkenci Kuş mu, Kalk Gidelim mi yoksa Masterchef mi 1. oldu?

22 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları: Erkenci Kuş mu, Kalk Gidelim mi yoksa Masterchef mi 1. oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.