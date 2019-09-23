Sonbahar ekinoksu nedir? 2019 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

2019 Sonbahar ekinoksu için arama motoru Google özel bir doodle hazırladı. Ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı ve havaların serinlemeye başladığı bu günlerin başlangıcı pek çok kültürde sonbahar ekinoksu olarak kabul edilir. Google da bu özel gün için dökülen yapraklar temalı bir doodle hazırladı. Peki sonbahar ekinoksu ile neler değişir? Neler yaşanır? İşte sonbahar ekinoksu ile detaylı bilgiler...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU İLE DEĞİŞİMLER

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.