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Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

Hava değişimlerinin yaşandığı sonbahar ayları hastalıkları da beraberinde getiriyor. Farklı sebeplerden dolayı baş gösteren sonbahar enfeksiyonları özellikle çocukları tehdit ediyor. Nezle, grip, faranjit, orta kulak iltihabı vb pek çok hastalığa sebep olan sonbahar enfeksiyonlarına karşı nasıl tedbir almak gerekiyor? Dr. Koray Akay, sonbahar enfeksiyonlarının neden özellikle çocukların etkilendiğini anlattı.

Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

Sonbahar, ani hava değişimlerinin sık yaşandığı, mevsime uygun giyinilmemesi ya da doğru besinlerin tüketilmemesi sebebiyle hastalıkların en sık görüldüğü mevsim. Soğuk havaya bağlı olarak nezle, grip, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre ya da mide enfeksiyonları gibi hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Enfeksiyonlar bu mevsimde en çok çocukları etkiliyor. Sonbaharda çocuklar neden ve nasıl enfeksiyon kapar, en sık görülenleri nedir ve nasıl tedbirler almalıyız gibi soruları Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay’a sorduk:

NEDEN ÇOCUKLAR YAZDAN SONBAHARA GEÇİŞTE DAHA SIK HASTALANIR?

Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyilmemesi, çocukların bulunduğu sınıf, oyun alanı ve benzeri diğer ortamlardaki bakteri, toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ortamlar, daha sık hastalanmalarına sebep olur.

ÇOCUKLARIN EN SIK YAKALANDIĞI HASTALIKLAR HANGİSİ?

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bu dönemde en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Çocukların sık sık, grip, nezle olması, havasız ortamlarda bakteriler ile tanışmalarından olur. Bunun yanında bademcik iltihaplanması, farenjit, larenjit, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları olarak çıkar. Çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarının belirtileri ise çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, ses kısılması, kulak ağrısı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerdir.

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Astım: Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına sebep olur. Hava yollarının daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda etkilenen yer hava yollarıdır. İltihaba dönüşürse hava yollarının mukozası şişerek ödem oluşur. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon ihtimalini düşündürtebilir.  

Mide-bağırsak enfeksiyonları: Mevsim geçişlerinde nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte reflü, gastrit, peptik ülser, ishal, yanma, kusma gibi hastalıklarda artış yaşanır. Karnın üst kısmında ağrı ve yanma, şişkinlik, geğirme, ağza ekşi su gelmesi, bulantı, kusma ve gece uykudan uyandırabilecek kadar şiddetli ağrı belirtiler arasında yer alıyor.

GENEL OLARAK NASIL TEDBİR ALMAK GEREKİR?

Her hastalığın düşmanı hareket etmek ve doğru beslenmektir. Çocuklarınızla temiz havada bol bol hareket edin, onları uykusuz bırakmayın, bol su tüketmelerini ve zararlı beslenme düzenine alışmalarından kaçının. Gazlı içecekler yerine kefir ,ayran (Mümkünse ev yapımı yoğurttan) içmelerini sağlayalım. Çocukların bulunduğu ortamların, mümkün oldukça temizliğine dikkat etmeli, kan dolaşımını hızlandırıcı aktiviteler yapmalı, doktor önermediği sürece ilaç yerine doğal besinleri tercih etmeli ve psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan çocukları uzak tutmalısınız.

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Sonbahar enfeksiyonları grip nezle faranjit orta kulak iltihabı

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