Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

Sonbahar, ani hava değişimlerinin sık yaşandığı, mevsime uygun giyinilmemesi ya da doğru besinlerin tüketilmemesi sebebiyle hastalıkların en sık görüldüğü mevsim. Soğuk havaya bağlı olarak nezle, grip, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre ya da mide enfeksiyonları gibi hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Enfeksiyonlar bu mevsimde en çok çocukları etkiliyor. Sonbaharda çocuklar neden ve nasıl enfeksiyon kapar, en sık görülenleri nedir ve nasıl tedbirler almalıyız gibi soruları Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay’a sorduk:

NEDEN ÇOCUKLAR YAZDAN SONBAHARA GEÇİŞTE DAHA SIK HASTALANIR?



Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyilmemesi, çocukların bulunduğu sınıf, oyun alanı ve benzeri diğer ortamlardaki bakteri, toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ortamlar, daha sık hastalanmalarına sebep olur.

ÇOCUKLARIN EN SIK YAKALANDIĞI HASTALIKLAR HANGİSİ?



Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bu dönemde en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Çocukların sık sık, grip, nezle olması, havasız ortamlarda bakteriler ile tanışmalarından olur. Bunun yanında bademcik iltihaplanması, farenjit, larenjit, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları olarak çıkar. Çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarının belirtileri ise çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, ses kısılması, kulak ağrısı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerdir.