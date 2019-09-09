Sonbahar hastalık mevsimi olmasın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, sonbaharda belli nedenlerle ortaya çıkabilecek yaygın hastalıklar konusunda, “Havaların soğuması, okulların açılması ve toplu taşıma araçları gibi kapalı mekanlarda geçirilen zamanın uzaması gibi nedenler mikrobik enfeksiyonların, özellikle nezle grip gibi hastalıkların bulaşma ve görülme sıklığını giderek artırabilir” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, insan vücudunun ısı değişimleri ve yeni koşullara uyum sağlaması için 2 ile 4 hafta arası bir süreye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bilgin, “Bu da sadece yumuşak mevsim geçişleriyle mümkündür. Ancak günümüzde küresel ısınma nedeniyle bu durum gerçekleşememektedir. Havaların aniden ısınıp soğuması ile ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırmaktadır. Bu durum, vücudun strese girip savunma sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Hem kolay bulaşması hem de vücudun hassaslaşması özellikle sonbahar-kış döneminde görülen gribal salgınlara yakalamayı da kolaylaştırmaktadır. Bu durum kronik rahatsızlıkları olan hastalarda daha sık görülmektedir” diye konuştu.