Sonbahar hastalıkları nelerdir? Sonbahar hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Havaların soğuması, mevsim geçişleri ve özellikle sonbaharın gelmesiyle enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artıyor. Metabolizmanın değişen hava koşullarına uyum sağlayamaması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlanması gibi etkenler virüslerin daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Sonbahar ve kış gibi soğuk mevsimler küçük önlemlerle enfeksiyon hastalıklarına yakalanmadan geçirilebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, sonbaharda karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

SONBAHARDA EN SIK KARŞILAŞILAN 10 ENFEKSİYON HASTALIĞI



1. Nezle, genellikle griple karıştırılmaktadır. Ancak gripte ateş daha yüksek, kırgınlık, kas ağrısı, halsizlik daha belirgin ve mutlaka yatak istirahati gerektirecek boyuttadır. Birçok virüs damlacık enfeksiyonuyla bulaşarak nezle yapabilmektedir. Yatak istirahati ve bol sıvı alımıyla kendiliğinden geçmektedir.

2. Grip (İnfluenza), birkaç gün yatağa mahkum eden, bulaşıcı ve ağır seyreden bir hastalıktır. 39 derecenin üzerinde ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, tüm vücutta kas-eklem ağrıları ve kuru öksürükle seyretmektedir. Özellikle çocuklarda karın ağrısı, yumuşak bulantı da yapabilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerde zatürreye sebep olabilmektedir.