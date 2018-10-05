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Sonbahar hastalıkları nelerdir? Sonbahar hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Sonbahar hastalıkları mevsim değişikliklerinde pek çok kişinin korkulu rüyası haline geliyor. Özellikle nezle, grip, farenjit gibi hastalıklarla başa çıkmaya çalışan kişiler kalabalık ortamlarda bulunuyorsa sonbahar hastalıklarına yakalanmaları da kaçınılmaz oluyor. Ancak sonbahar hastalıklarından korunmak mümkün. Peki sonbahar hastalıklarından korunmak için neler yapmak gerekir? Sonbahar hastalıkları nelerdir?

Sonbahar hastalıkları nelerdir? Sonbahar hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Havaların soğuması, mevsim geçişleri ve özellikle sonbaharın gelmesiyle enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artıyor. Metabolizmanın değişen hava koşullarına uyum sağlayamaması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlanması gibi etkenler virüslerin daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Sonbahar ve kış gibi soğuk mevsimler küçük önlemlerle enfeksiyon hastalıklarına yakalanmadan geçirilebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, sonbaharda karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

SONBAHARDA EN SIK KARŞILAŞILAN 10 ENFEKSİYON HASTALIĞI

1. Nezle, genellikle griple karıştırılmaktadır. Ancak gripte ateş daha yüksek, kırgınlık, kas ağrısı, halsizlik daha belirgin ve mutlaka yatak istirahati gerektirecek boyuttadır. Birçok virüs damlacık enfeksiyonuyla bulaşarak nezle yapabilmektedir. Yatak istirahati ve bol sıvı alımıyla kendiliğinden geçmektedir.

nezle_grip_sinuzit_farenjit_sonbahar_hastaliklari

2. Grip (İnfluenza), birkaç gün yatağa mahkum eden, bulaşıcı ve ağır seyreden bir hastalıktır. 39 derecenin üzerinde ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, tüm vücutta kas-eklem ağrıları ve kuru öksürükle seyretmektedir. Özellikle çocuklarda karın ağrısı, yumuşak bulantı da yapabilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerde zatürreye sebep olabilmektedir.

3. Bronşitte; ateş yüksekliği, halsizlik, vücut ağrısı olabilmektedir. Ama asıl belirti inatçı, üst üste gelen öksürük ataklarıdır. Bu belirtiler olduğunda bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü tedavisi birbirinden tamamıyla farklı olan alerjik bronşit ile mikrobik bronşitin ayrımı uzman tarafından yapılmalı ve gerekli tedavi buna göre seçilmelidir.

4. Zatürre, akciğer dokusunun son derece tehlikeli enfeksiyonu olarak belirtilmektedir. Ateş yüksekliği, öksürük, koyu renkli balgam, nefes darlığı, sırt-göğüs bölgesinde ağrı ile halsizlik ortaya çıkmaktadır. Mutlaka yatak istirahati, bazı özel durumlarda hastane yatışı ve uygun medikal tedavi gerekmektedir.

5. Orta kulak iltihabı, çocukluk çağında sık görülen orta kulak ve kulak zarının bakteriyel kökenli iltihaplanmasıdır. Mutlaka antibiyotik tedavisine başvurulmalıdır. Yeterli tedavi edilememesi halinde kronik orta kula iltihabı, menenjit, kulak zarı yırtılması, sinüzit ile işitme azlığına neden olabilmektedir.

6. Farenjit; boğaz ağrısı, boğazda kuruma, yutkunmada zorlanma, ateş yüksekliği, üşüme, titreme, terleme, halsizlik ile seyreden, yüzde 75’i viral kaynaklı olan boğaz iltihabıdır. Muayene sonrasında gerekli görüldüğü takdirde antibiyotik tedavisine başlanabilmektedir.

nezle_grip_sinuzit_farenjit_sonbahar_hastaliklari

7. Boğazın içinde sağ ve sol tarafta bademciklerin şişmesi, yutkunmada zorluk, boğaz ağrısı, boyun lenflerinde şişlik ile halsizlik yapabilen, genelde bakteriyel kaynaklı olduğu için antibiyotik kullanımı gerektirebilen bir hastalıktır. Özellikle bademcikler üzerinde beyaz plaklar varsa, zaman kaybetmeden doktora gidilmesi gerekmektedir.

8. Sinüzit, alın orta hattı, elmacık kemikleri ve göz çevresinde dolgunluk hissi, baş ağrısı, ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ile seyreden genelde bakteriyel kökenli olduğu için antibiyotik kullanımı gerektiren, baş bölgesindeki kemiklerin içindeki sinüs isimli boşlukların iltihaplı hastalığıdır.

9. Menenjit, hastane yatışı ve sıkı takip gerektiren tehlikeli bir hastalıktır. Verem menenjitine dönüşmediği takdirde sakatlık bırakmadan geçmektedir.

10. Saman nezlesi veya alerjik nezle, alerjiye bağlı ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Burun akıntısı, hapşırık, burun ucunda kaşıntı, gözlerde yaşarma, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olabilmektedir. Bulaşıcı özelliği yoktur.

nezle_grip_sonbahar_enfeksiyonlari_sonbahar_hastaliklari

SONBAHARDA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

C ve D vitamini ile çinko, demir eksikliği varsa bunları doğal yollardan kırmızı et, kuruyemiş, bezelye, bamya, ıspanak, mandalina, portakal, limon, greyfurt, biber, ananas, kivi gibi gıdalarla takviye etmeyi ihmal etmeyin.

Aşı yaptırın. Riskli gruba giriyorsanız yılda bir kez eylül, ekim, kasım aylarında olmak üzere grip aşısı, beş senede bir defa zatürre aşısı olmanız gerekir.

Risk faktörüne sahipseniz salgın dönemlerinde toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girmek zorunda olduğunuzda maske takın.

Hijyene dikkat edin.

Evi ve bulunulan ortamı iyi havalandırın.

Dengeli ve yeterli beslenin.

Her gün 40 dakika yürüyün.

Düzenli ve kaliteli uyuyun.

Sigara ve alkol kullanmayın.

Bol su için.

Stresten uzak durun.

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