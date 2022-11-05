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Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

04.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar mevsiminin favori parçalarından biri olan şişme yelekler, bu sezon da trendler arasında! Hava şartlarına göre kalın kabanların ve montların sizi bunaltabileceği günlerde şişme yelekler yardımınıza koşabilir. Kolsuz tasarımlarıyla hareket özgürlüğü tanıyan bu parçalar, özellikle spor aktivitelerinde eşsiz bir kolaylık sağlar. Sonbaharda vazgeçilmez parçanız olacak şişme yelek modellerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Moda dünyasında sıklıkla tercih edilen şişme yelekler, sizi hem soğuktan korur hem şıklığınızı tamamlar. İçi dolgulu olarak tasarlanan bu modeller, sıcak havayı hapseder ve vücut ısınızı korur. Pratik kullanımıyla da ön plana çıkarak kadın-erkek birçok kişi tarafından tercih edilir. Gardırobunuzda kaliteli bir şişme yeleğe yer vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için seçtiğimiz modellere bayılacaksınız!

1. Deri şişme yelekleri sevenler için: Robin Cep Detaylı Deri Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

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Deri tasarımlardan hoşlananların keyifle kullanacakları bir model var ilk sırada. Robin Cep Detaylı Deri Şişme Yelek, şıklığından ödün vermek istemeyenlerin favori parçası olacak. Fermuarlı ve cepli modeliyle estetik bir görünüme sahip yelek, spor olduğu kadar feminen tarza da uygun. Deri parçalarla kombinlendiğinde stilinizi zenginleştirecek ve fark yaratacak ürünü incelemenizi öneririz!

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2. Şık ve dinamik: Dynamo Erkek Bordo Çıkarılabilir Kapüşonlu Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Şık ve spor tasarımıyla beylerin kalbini kazanacak Dynamo Erkek Bordo Çıkarılabilir Kapüşonlu Şişme Yelek, göz alıcı bir görünüme sahip. Çıkarılabilir kapüşonu sayesinde çeşitlilik sağlayan model, iki türlü kullanıma olanak tanır. Böylece yağmurlu ve soğuk havalarda bereniz olmadan da konforlu adımlar atabilirsiniz! Regular kalıp olarak tasarlanan model, stil sahibi görünmenizi sağlar. Altı farklı renk seçeneği sunan ürünü kaçırmayın!

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3. Uzun şişme yeleğin konforunu yaşayın: Butikburuc Kadın Kapüşonlu Uzun Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Serin havalarda uzun şişme yeleklerin konforunu yaşamaya ne dersiniz? Butikburuc Kadın Siyah Kapüşonlu Uzun Şişme Yelek, âdeta tüm vücudunuzu sıcak tutar. Çıkarılabilir kapüşonuyla kullanım rahatlığı sunar. Cepleri ve ön kısmı fermuarlı biçimde tasarlanan model, oldukça tarz görünür. Kapüşonunda bulunan sabit kürk detayı ile havalı bir görünüm kazanan yelek sizi bekliyor!

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4. Rahat ve havalı: Grimelange Lennon Şişme Regular Vizon Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Hem rahat hem şık olmayı kim istemez ki? Grimelange Lennon Şişme Regular Vizon Yelek, bu şansı size tanıyor. Paraşüt kumaştan üretilen ürün, oldukça dayanıklı dokusuyla uzun süre sorunsuz kullanılır. Su itici özelliği bulunduğu için çok yoğun olmayan yağışlarda sizi korur. Regular fit kalıbıyla hareketlerinizde rahatlık sağlayacak bu yeleği hiç çıkarmak istemeyeceksiniz. Yedi farklı renk seçeneği sunan model, sizinle tanışmayı bekliyor!

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5. Oversize modelleri beğenenler için: Axxel Std Oversize Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

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Sezonun trend parçası olan şişme yelekler, zirvedeki yerini koruyor! Axxel Std Oversize Şişme Yelek, sonbahar şıklığınızı garantiler. Oversize kalıbı ile rahat bir kullanım sunan yelek, hareketlerinizde özgürlük tanır. Kapüşonlu modeli sayesinde konfor sağlar ve "Şapkamı unuttum." derdine son verir. Kazak, sweatshirt ve gömleklerle şık bir görünüm kazandıracak ürün, sonbaharda favori parçanız olacak.

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6. Şık ve kaliteli: Kiğılı Erkek Orta Hâkî Şişme Spor Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Kalitenin ve şıklığın adresi Kiğılı Erkek Orta Hâkî Şişme Spor Yelek, benzersiz tasarımıyla farkını hissettirir. Erkeklerin gardırobunun vazgeçilmez parçası olacak ürün, Kiğılı imzası taşır. Serin havalarda içinizi ısıttığı için stilinizin anahtar parçası olabilir. Sırt kısmında logo nakışı bulunan model, gösterişli görünümüyle görenlerin de beğenisini kazanır. Mevsim geçişlerinde sizi koruyup sıcak tutacak bir yelek arıyorsanız bu parçayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz!

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7. Stilinize şık bir dokunuş: Everest Erkek Spor Günlük Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Şıklığını önemseyen erkeklerin severek kullanacağı bir modelle karşınızdayız! Everest Erkek Spor Günlük Şişme Yelek, havalı modeliyle dikkat çekiyor. Silikon dolgusu sayesinde sıcak tutan ürün, serin havaların kurtarıcısı olur. Çıkarılabilir kapüşonuyla kullanım rahatlığı sunar ve model farklılığı yaratır. Taş renginin dışında dört farklı renk seçeneği olan parçayla stil sahibi görünebilirsiniz. Su geçirmez özelliği bulunan ürün sayesinde daima konforlu hissetmek mümkün!

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8. Uzun şişme yelekle tarzınızı konuşturun: Stradivarius Uzun Suni Deri Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Moda dünyasının şık parçalarından olan uzun şişme yelekler, kullananların beğenisini kazanmaya devam ediyor! Stradivarius Uzun Suni Deri Şişme Yelek, modern görünümüyle göz dolduruyor. Suni deriden üretildiği için stilinize havalı bir görünüm katar. Ayarlanabilir bağcıkları sayesinde kapüşonunu dilediğiniz biçimde kullanmanıza olanak tanır. Ürünü makinede 30 derecelik hassas programda yıkayabilirsiniz. Fermuar ve çıtçıt kapamadan oluşan yelek, favoriniz olmaya aday!

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9. İster feminen ister spor: İpekyol Kemer Aksesuarlı Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Gündelik kullanımdan özel davetlere kadar giyebileceğiniz İpekyol Kemer Aksesuarlı Şişme Yelek, kalitesi ve şıklığıyla ön plana çıkıyor. Eşsiz modeli sayesinde dikkat çekici bir güzelliğe sahip ürün, İpekyol imzası taşır. Kemer detayı ile alışılmışın dışında bir görünüm sergileyerek etek ve pantolonlarla muhteşem bir kombin oluşturur. Temizliğini nemli ve sabunlu bir bezle yapabileceğiniz bu ürüne yıkama ve kuru temizleme önerilmez.

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10. Tarzınızla iz bırakın: Danger Erkek Kapüşonlu Yaka Garnili Spor Şişme Yelek

Sonbahar modasına yön verecek ve vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Sonbahar ve kış aylarında konforunuzu koruyacak Danger Erkek Kapüşonlu Yaka Garnili Spor Şişme Yelek, spor tarzıyla öne çıkar. Kapüşonlu modelden oluşan yelek, şapka taşımak istemeyen beylerin tercihi olabilir. İç dolgusu yoğun elyaftan hazırlandığı için rüzgâra karşı direnç gösterir. Nefes alabilen dokusuyla sizi terletmez ve koku oluşumunu önler. Su itici özelliği ile hafif yağışlarda sizi koruyan parçaya şans verebilirsiniz.

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