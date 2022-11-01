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Sonbahar renkleriyle bezenen Nemrut Krater Gölü gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

01.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve mevsimin sadece belli dönemlerinde kısa süreliğine sarı gelinliğini giyen Nemrut Krater Gölü, gelin ve damatlar için fotoğraf stüdyosu haline dönüştü.

Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Mevsimin sadece belli dönemlerinde kısa süreliğine sarı gelinliğini giyen Nemrut Krater Gölü; sarı, kahverengi ve kızıla bürünen doğasıyla gelin ve damatların doğal stüdyosu haline dönüştü. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘mükemmeliyet ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle rengârenk olan doğasıyla seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftler ise eşsiz manzarada objektif karşısına geçiyor.

Çekimler sırasında kentin doğal güzelliklerini keşfeden çiftler, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

“GÜZEL KARELERİ YAKALAMAK İÇİN ÖZELLİKLE BU TARİHİ SEÇTİK”

Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar mevsiminde şahane manzaralar oluşturduğunu dile getiren Mustafa Alpaslan, “Nemrut Krater Gölü bu mevsimde çok iyi renklere bürünüyor ve fotoğraflar için şahane manzaralar veriyor. Güzel kareleri yakalamak için özellikle bu tarihi seçtik. Nemrut ve Tatvan gezilip görülmesi gereken yerlerden biri. Herkesi bu zamanlarda buralara bekliyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Sonbaharın bütün renklerinin ahenk içerisinde dans ettiğini görüyoruz. Çok güzel ve muhteşem manzaralar var ve herkesin gelip görmesini isteriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan

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