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Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Uzm.

Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları

Uzm. Dr. Aysun Tekeli, sonbaharda cildin nemlendirme ve korunma ihtiyacının arttığını belirterek bu mevsimde cildi korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte yalnız doğada değil cildimizde de bazı değişikliklerin meydana geldiğini kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Aysun Tekeli, "Ancak doğru müdahale ve basit uygulamalarla cildimizin mevsime adapte olması sağlanabilir. Öncelikle vücudumuzun sıvı kaybını önlemek için bol su içmeye devam etmemiz gerekiyor. Özellikle banyo sonrası veya dışarı çıkarken düzenli olarak nemlendirici kullanmak, SPF30 ve üzeri güneşten koruyucu kremlere devam etmeliyiz. Ayrıca havuz, deniz ve güneşlenme nedeniyle yıpranan deri için ek bakımlar yapılabilir" dedi.

"Yüzeysel peeling"
Deri tipi ne olursa olsun nemlendirmenin bu mevsimde daha fazla önem kazandığını söyleyen Tekeli, “Yağlı ciltler de cilt tipine uyan nemlendiriciye ihtiyaç duyabilir. Cilt bakımı ile cildin temizliği, yüzeysel peelingler yapılarak ciltte yenilenme sağlanabilir. Yaz döneminde leke riski nedeniyle yapılamayan lazer işlemleri ile PRP, mezoterapi gibi derinin kolajen üretimini, dolayısıyla kendini yenilemesini sağlayan işlemlere sonbaharda başlanabilir. Akne, seboreik dermatit, saçlı deride kepek sorunları ve diğer kronik inflamatuvar deri hastalıkları sonbaharda alevlenme gösterir. Bunlar, özel sabun ve şampuanlar ile kontrol altına alınabilir. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda tedavi için bir dermatoloğa başvurmak gerekir” diye konuştu.

Lekeler ve benlere dikkat
Yıllar içinde güneşe çok maruz kalan el, kol ve yüzde koyu renkli lekelerin oluşabileceğini belirten Tekeli, bu lekelerin ‘yaşlılık lekeleri’ veya ‘güneş lekeleri’ olarak adlandırıldığını ve genellikle zararsız olduğunu vurgularken lekelerin bir kısmının da kanserojen değişimlerle karışabildiğini ifade etti. Tekeli, şunları söyledi:
"Bu nedenle yeni oluşanlar, değişim gösteren lekeler ve benler vücudun neresinde olursa olsun kontrol ettirilmelidir. Dermatoskopi cihazları bu tip lezyonları kontrol etmekte oldukça yararlıdır. Şüpheli olanların biyopsi ile değerlendirilmesi gerekebilir. Ayrıca kozmetik sebeplerle de lekelere lazer tedavisi uygulanabilir.”

Sedef ve egzama
Banyo sonrası vücut hafif nemliyken sürülecek nemlendiricilerin derimize iyi geleceğini kaydeden Tekeli, “Derinin daha kuru ve pürüzlü olduğu alanlar ve diz, dirsek gibi bölgelere daha yoğun nemlendiriciler ve üre içeren kremler/losyonlar uygulanabilir. Sedef ve egzama gibi hastalıklarda bu mevsimde artış görülebilir. Hafif durumlarda nemlendirme ve uygun bakım kremleri yeterli olurken orta ve şiddetli durumlarda tedavi gerekir” ifadelerini kullandı.

Tırnak ve saç bakımı
Tırnak ve saçların bakımı ile ilgili tavsiyeler de veren Tekeli sözlerini şu şekilde devam etti:
“Tırnaklarda kırılma ve soyulmalar, saçlarda dökülme artışı bu mevsimde sık rastlanan sorunlardandır. Kurutucu-yıpratıcı olmayan şampuan ve sabunlar kullanmak, ellerle birlikte tırnaklara da sık nemlendirici uygulamak gerekir. Bazı vitamin, mineral eksiklikleri ve tiroit hastalığı gibi metabolik hastalıkların da buna sebep olabileceği unutulmamalı, basit önlemlerle düzelmeyen ve şikâyetin şiddetli olduğu durumlarda doktora başvurulmalıdır. Derimiz, yıl boyu mevsim değişimlerine uygun bakım gerektirir. Hava değişimine göre cilt bakımı yapmak ve gerektiğinde dermatoloğunuza başvurmak, tüm yıl boyu cildinizin güzel ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.”

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