Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları

Uzm. Dr. Aysun Tekeli, sonbaharda cildin nemlendirme ve korunma ihtiyacının arttığını belirterek bu mevsimde cildi korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yalnız doğada değil cildimizde de bazı değişikliklerin meydana geldiğini kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Aysun Tekeli, "Ancak doğru müdahale ve basit uygulamalarla cildimizin mevsime adapte olması sağlanabilir. Öncelikle vücudumuzun sıvı kaybını önlemek için bol su içmeye devam etmemiz gerekiyor. Özellikle banyo sonrası veya dışarı çıkarken düzenli olarak nemlendirici kullanmak, SPF30 ve üzeri güneşten koruyucu kremlere devam etmeliyiz. Ayrıca havuz, deniz ve güneşlenme nedeniyle yıpranan deri için ek bakımlar yapılabilir" dedi.

"Yüzeysel peeling"

Deri tipi ne olursa olsun nemlendirmenin bu mevsimde daha fazla önem kazandığını söyleyen Tekeli, “Yağlı ciltler de cilt tipine uyan nemlendiriciye ihtiyaç duyabilir. Cilt bakımı ile cildin temizliği, yüzeysel peelingler yapılarak ciltte yenilenme sağlanabilir. Yaz döneminde leke riski nedeniyle yapılamayan lazer işlemleri ile PRP, mezoterapi gibi derinin kolajen üretimini, dolayısıyla kendini yenilemesini sağlayan işlemlere sonbaharda başlanabilir. Akne, seboreik dermatit, saçlı deride kepek sorunları ve diğer kronik inflamatuvar deri hastalıkları sonbaharda alevlenme gösterir. Bunlar, özel sabun ve şampuanlar ile kontrol altına alınabilir. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda tedavi için bir dermatoloğa başvurmak gerekir” diye konuştu.