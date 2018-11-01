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Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Sıcak ve güneşli yaz aylarını geride bıraktığımız sonbaharda çocuk beslenmesi daha önemli hal alıyor. Daha fazla vitamine ihtiyaç duyan çocukların sonbaharda beslenmelerine dikkat edilirse hastalıklardan korunması da sağlanabilir. Bu sebeple çocuklar için seçilen besinler büyük önem taşımaktadır. Vitamin ve mineral takviyelerinden kaçınılarak doğal yollarla vitamin alması sağlanan çocuklarda sonbahar aylarında uyku düzeni de oldukça önem taşımaktadır.

Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Bol güneşli, sıcak havaların yerini yağmurlu ve gittikçe serinleyen havalara bırakmasıyla özellikle çocukların bağışıklığında hızlı bir düşüş yaşanabiliyor. Grip, soğuk algınlığı gibi çeşitli bağışıklık sistemi ilişkili hastalıklar da ardı ardına gelebiliyor. Mevsim geçişlerinden kaynaklanan bu süreci iyi yönetmek, çocukların doğru beslenmesini sağlamaktan geçiyor. Bu süreci kontrol altında tutmak ise tabii ki ebeveynlere düşüyor. Central Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, sonbaharda çocuk beslenmesine dair önemli ipuçları veriyor.

VİTAMİN - MİNERAL TAKVİYELERİNEN KAÇININ

Ebeveynler, kimi zaman çocuklarının hasta olmasından endişe ederek bazı takviyelere başvurabiliyorlar. Fakat vücutta herhangi bir yetersizlik söz konusu değilse kullanılan takviye ürünlerin bitkisel de olsa çocuklara uzman tavsiyesi dışında verilmesi zararlı olabilir. Takviyelerin aksine yeterli ve dengeli beslenme ile çocuğun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller tam olarak karşılanabilir. Okul dönemi çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmelerinde antioksidan besinlere daha fazla yer açmak gerekir. Bu mevsimin en önemli antioksidan kaynakları ise şöyledir:

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A VİTAMİNİ: Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, bal kabağı, yumurta ve balık.

Çocuklar, her gün sabah kahvaltısında ya da gün içindeki sevdiği bir ara öğünde, mutlaka yumurta tüketmesi için teşvik edilmelidir. Ayrıca yanında muhakkak az da olsa bol limonlu yeşil bir salata olmalıdır. Haftada en az 1 gün balık yemeleri sağlanmalıdır. Kış aylarında ise çocuklara kabak çorbası da yapılabilir.

C VİTAMİNİ: Kuşburnu, maydanoz, yeşil biber, karalahana, karnabahar, limon, mandalina ve greyfurt.

Çocukların ara öğünlerine muhakkak mandalina ve portakal eklenmelidir. Salatalarına ve bitki çaylarına limon da ilave edilebilir.

E VİTAMİNİ: Badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar.

Çocukların ara öğünlerinde bulunması gereken gıdalardan bir diğeri de badem ve cevizdir. Meyvelerin yanında bir kaç adet badem ve ceviz verilebilir.

MAGNEZYUM: Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kuru baklagiller, tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler.

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Çocuklar için daha besleyici olduğundan eve devamlı tam tahıllı ekmekler satın alınmalıdır. Her ne kadar pirinç pilavını sevseler de çocuklar, daha besleyici özellikteki bulgur pilavına yönlendirilmelidir.

SELENYUM: Deniz ürünleri, et ürünleri ve sarımsak.

ÇİNKO: Badem, ceviz, kuru baklagiller, bulgur, süt, yumurta, balık ve et.

Çocukların beslenmesinde, haftada 1 - 2 gün muhakkak çorbalarda, yemeklerde, salatalarda ya da sadece haşlayıp atıştırmalık şeklinde kuru baklagillere yer açılmalıdır. Her gün 2 - 3 su bardağı günlük pastörize süt, yoğurt ya da kefir tüketmeleri sağlanmalıdır. Demir yetersizliği ülkemizde çok yaygın olduğu için çocukların beslenmesinde, haftada 2 gün bol limonlu yeşillikli salata eşliğinde kırmızı et içeren yemeklere yer verilmelidir. Bu antioksidan kaynaklarına çocukların beslenmesinde mutlaka yer açılmalıdır.

D VİTAMİNİ: Çocukların güneşli havalarda yazın depoladığı D vitamini seviyelerini dengede tutmak için muhakkak güneşten faydalanmlarıı sağlanmalıdır. Yalnızca yüz ve ön kollarının 15 - 20 dakika güneşlendirilmesi yeterli olacaktır.

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PROBİYOTİKLER: Çocukları, beslenme kalitelerini arttırmak için çeşit içeren gıdalarla beslemek oldukça önemlidir. Bu nedenle muhakkak probiyotik gıdaları da severek tüketmeleri sağlanmalıdır. Yoğurt, kefir ve turşu önemli probiyotik kaynaklarındandır. Ayrıca probiyotikler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde de büyük öneme sahiptir.

BAHARATLAR: Okul döneminde çocukların bağışıklık sistemlerine özellikle zencefil, zerdeçal, kekik, karabiber gibi baharatlarla da destek olmak gerekiyor. Yemeklerine, sütlerine ve bitki çaylarına bu baharatlardan azar azar muhakkak eklenmelidir.

SAĞLIKLI FAST FOOD ÜRÜNLERİ HAZIRLAYIN

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Çocukların çoğu hızlı tüketilen fast food yiyecekleri çok sever. Bu yiyecekler evde daha sağlıklı şekilde hazırlanabilir. Düzensiz ve kalitesiz beslenme bağışıklık sisteminin baş düşmanıdır. Ulaşabilecekleri yerlerde abur cubur gıdalar bulundurmak yerine, kuruyemiş ve mevsim sebzeleri ve meyveleri tutmak çocukların daha sağlıklı beslenmesini sağlayacaktır.

DÜZENLİ UYKU İLE ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUYABİLİRSİNİZ

Büyüme ve gelişmede hormonal sistemin düzgün çalışması için düzenli kalitede uyku çok önemlidir. Kaliteli uyku, bağışıklık sistemini ve vücudu zinde tutmanın ilk yoludur. Yazın çocukların bozulan uyku düzenini özellikle okul döneminde düzene sokmak, hastalıklardan korumak için oldukça önemlidir.

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