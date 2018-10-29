HABER

Sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak mekanı: Arapgir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

Tarihi köprüleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor - Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden ve çok sayıda endemik bitki çeşitliliğine sahip ilçe, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor

VOLKAN KAŞİK - Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Malatya'ya 110 kilometre uzaklıktaki ilçe, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

Engebeli ve dağlık bir bölgeye sahip olan 1250 rakımlı ilçe tarihi köprüleri, kanyonları, üzüm bağları ve mor reyhan tarlalarıyla sonbaharda da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özellikleriyle dikkati çeken ilçe, kış mevsimi öncesi misafirlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden ilçe, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.

- Kayaarası Kanyonu

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andırıyor. Kanyon, yılın bu zamanında renk cümbüşüne dönen tabiatıyla, ziyaretçilerine eşsiz bir sonbahar manzarası sunuyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin Yukarı Fırat Havzası'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Tarihi çok eskilere dayanan Arapgir' de tarih, kültür ve doğa mirasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Cömertoğlu, içerisinde bulundukları havzanın Türkiye ve dünyada örneğine çok az rastlandığını ifade etti.

Cömertoğlu, ilçenin terk edilen değil tercih edilen ve özlenilen bir yer olduğunu belirterek, ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Cömertoğlu, "Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu. Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor. Sosyal medyada Arapgir görücüsüyle buluşuyor, turist kafileleri ilçeye gelip görmek istiyor." diye konuştu.

- Çok sayıda endemik bitki tespit edildi

Cömertoğlu, ilçede endemik bitki yapısının da zengin olduğunu anlatarak, "İlçede karasal iklime ait ekolojik ve endemik çeşitlilik araştırmalarımız sürüyor. Sarıçiçek bölgesinde 750'nin üzerinde Kayaarası Kanyonu ve Kozluk Bölgesi'nde ise 441 endemik bitki çeşitliliği tespit ettik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Arapgir'in sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Cömertoğlu, "Aslında ilçemiz tam bir ağırlama merkezi. Bu yıl 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlama fırsatı bulduk. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Arapgir, doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.7 rengin ana kuşak olarak bilindiği renklerden fazlasını doğal olarak koruyor. İlçemizde ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkan görüntüler görülmeye değer." şeklinde konuştu.

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Havadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbulHavadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbul
Dağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandıDağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arapgir doğa Haluk Cömertoğlu sonbahar tarih

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.