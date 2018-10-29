Sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak mekanı: Arapgir

VOLKAN KAŞİK - Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Malatya'ya 110 kilometre uzaklıktaki ilçe, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. Engebeli ve dağlık bir bölgeye sahip olan 1250 rakımlı ilçe tarihi köprüleri, kanyonları, üzüm bağları ve mor reyhan tarlalarıyla sonbaharda da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özellikleriyle dikkati çeken ilçe, kış mevsimi öncesi misafirlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden ilçe, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor. - Kayaarası Kanyonu Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andırıyor. Kanyon, yılın bu zamanında renk cümbüşüne dönen tabiatıyla, ziyaretçilerine eşsiz bir sonbahar manzarası sunuyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin Yukarı Fırat Havzası'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Tarihi çok eskilere dayanan Arapgir' de tarih, kültür ve doğa mirasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Cömertoğlu, içerisinde bulundukları havzanın Türkiye ve dünyada örneğine çok az rastlandığını ifade etti. Cömertoğlu, ilçenin terk edilen değil tercih edilen ve özlenilen bir yer olduğunu belirterek, ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Cömertoğlu, "Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu. Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor. Sosyal medyada Arapgir görücüsüyle buluşuyor, turist kafileleri ilçeye gelip görmek istiyor." diye konuştu.