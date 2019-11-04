HABER

Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

Yarımada konumundaki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazar Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 250 kampçı ve doğaseveri ağırladı.

Yarımada konumundaki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazar Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 250 kampçı ve doğaseveri ağırladı. Etkinliğe katılan 250 kişi sonbaharda doğanın keyfini çıkardı.
Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları, sonbaharın eşsiz güzelliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 kampçıya ev sahipliği yaptı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerden birçok ziyaretçinin ilgi odağı olan Hazar Gölü kıyıları, sonbaharda ise doğaseverlerin yeni gözde mekanı haline geldi. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü, sonbaharın sunduğu eşsiz manzarası ile gezgin ve gönüllülerden oluşan katılımcılara görsel şölen sundu.

“Ortalama 250 katılımcımız var”
Hazar Gölü kenarında sonbaharın tüm güzelliklerini yaşadıklarını belirten İnterrail Turkiye ekibi yöneticilerinden Barış Çelik, “Gezdik, dolaştık ve burayı çok beğendik. Tamamen bir sonbahar havası var. Sonbaharı, gölün kenarında yaşamak kolay kolay bu zamanda yaşayabileceğimiz bir şey değil. Biz de hızlı bir şekilde burada kamp yapmaya karar verdik. Bizim amacımız, üç günlük aktivitelerimizde insanlara hem doğayı aşılamak hem de güzel bir şeyler öğretmeye çalışmak. Temel kampçılık, ilk yardımı ve sabahları da yoga eğitimi veriyoruz. Katılımcılara, burada hem sosyalleşmesini hem de doğayı tanımalarını sağlıyoruz. Dolaysıyla her gelen katılımcımıza doğayı daha güzel bir şekilde korumalarını ve bırakmaları için etkinlikler, organizasyonlar yapıyoruz. Doğa aktiviteleri yapan ve hem dünyayı hem de Türkiye’yi gezen gezgin ekibiyiz. Yaklaşık 2013 yılından beri hem Türkiye’de hem de dünyada bir çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Şuan Elazığ’ın en güzel noktalarından biri olan, Hazar Gölü kenarındayız. Sonbaharın içerisindeyiz, muhteşem bir hava var. Uzun zamandır burada bir doğa ve kamp aktivitesi gerçekleştirmek istiyorduk, kısmet bu zamanaymış. Ortalama 250 katılımcımız var. Türkiye’nin bir çok yerinden katılımcı var. Başta Elazığ olmak üzere Diyarbakır, Bingöl, Mardin, İstanbul, İzmir ve Edirne’den gelen arkadaşlarımız var. Burada ortam gerçekten muhteşem. Sarı, yeşil ve göl var. Keyifliyiz ve mutluyuz” dedi.
Kampa ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan katıldıklarını ve manzaraya hayran kaldıklarını dile getiren Şeydagül Neşetbeyoğlu ise, “Aktivitelere katılmayı tercih ediyoruz. Bu bölgede olması hoşumuza gitti. Çünkü daha batıda olması bizi yoruyordu. Hazar Gölü’nün yanında olması bizim için ekstra bir avantaj oldu. Sonbaharda doğal olaylar bizim için keşfetmek açısından daha eğlenceli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından katılımlar oldu. Katılan arkadaşlar da çok eğlenceli ve onlarla tanışma fırsatımız oldu. Burada güzel bir vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bence engelinizi siz kendiniz koyuyorsunuz”
Bu etkinliğin doğu ile batının birleşimi olduğunu ifade eden katılımcılardan fiziksel engelli Güllüşah Ekici de en büyük engelin insanın önüne koyduğu engeller olduğuna dikkat çekerek, “Çok güzel bir kampa katıldım. Çok güzel etkinlikler düzenlendi. Çok güzel şölenler yapıldı. Yardımlaşmalar oldu ve iyi arkadaşlar edindim. Sonbaharın gelişi, yaprakların güzelliği ve doğanın güzelliği o kadar güzeldi ki insanın yorgunluğunu alıyor, kendine çekiyor. Bunun için çok mutluyum. Bence engelinizi siz kendiniz koyuyorsunuz. Kendinize engel koymayın. Engel, her şeye engel değildir” diye konuştu.

“Kamp alanına yoğun bir ilgi var”
Kampa Diyarbakır’dan katılan İhsan Bayçınar da, "Sivrice’de yapılan kamp etkinliğine katıldık. Kamp Alanına yoğun bir ilgi var. Sonbaharın güzel geçişlerini göz önüne seren bir etkinlik. Buranın ambiyansı çok güzel. Türkiye’nin her tarafından gelen katılımcılar rengarenk. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor" dedi.
Türkiye’nin 52 ilini gezdiğini ve kampa Eskişehir’den katıldığını dile getiren Burak Çetin ise bölgeye ilk kez geldiğini, Hazar Gölü’nü çok beğendiğini ve bu tür etkinliklerin devamının gelmesi gerektiğini aktardı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
En mutlu ülke FinlandiyaEn mutlu ülke Finlandiya
Yaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katettiYaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Göçmenler Yunanistan'da dehşeti yaşadı! Dövdüler, gasp ettiler Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dehşeti yaşadılar, Türkiye'ye gönderildiler

Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.