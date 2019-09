Sonbaharda migren şikâyetlerini azaltan 9 yol

Mevsim geçişleri migren hastalarının hayatını kâbusa çeviren atakları tetikliyor. Bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı hassasiyet gibi belirtiler ile herhangi bir baş ağrısından farklılaşan migren, sıcak havaların yavaş yavaş düştüğü sonbahar aylarında kendini daha fazla gösteriyor.

Migrenin sonbahar aylarında kendini daha fazla gösterdiğini ve ciddi iş gücü kaybına sebebiyet verdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, her üç insandan birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiğini söyledi.

Migrenin binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Aygün, "Migren, işe gitmeme sebepleri arasında dördündü sırada yer alan bir hastalık. Ailevi özellik gösteren bu hastalık, çocukluk çağında, ergenlikte veya erken erişkin yaşta başlayabilir. İlerleyen yaşlarda ise azalan sıklıkta tekrarlar. Migrenin genel nüfusun yüzde 10’undan fazlasını etkilediği tespit edildi. Erişkin kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir” dedi.

Bir migren atağının başlıca dört dönemi olduğunu belirten Aygün, “Prodrom, baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde emârelerin görüldüğü safhadır. Aura evresi, migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde ve nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin bir karışımıdır. Çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Ağrı safhası, migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, baş arkasından başlayan, zonklayıcı, karakterde, orta ve ağır şiddette olarak bilinir. Baş ağrısından sonra hasta kendini yorgun, bitkin, huzursuz hisseder ve konsantrasyonu bozulmuş olabilir. Kafatasında hassasiyet ve ruhî durum değişiklikleri olabilir. Bu evrelerin hepsi her atakta olmayabilir” diye konuştu.

Migrenden korunmak için şunları yapın:

1. Migren atağınızı tetikleyici faktörünü tespit edip ondan uzak durmaya çalışın. Bunun tespiti için migren ataklarınızı yazdığınız bir çizelge yol gösterici olur. Ağrının sıklığını, süresini, şiddetini yazın, atak öncesinde maruz kaldığınız veya atağı tetikleyebilecek unsurları not edin.

2. Özellikle atağınızı tetikleyebilecek olan yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Kafeinli içecekler, yoğurt, çikolata, çerez ,sucuk, salam ,sosis, soğan, incir, peynir, tütsülenmiş et ve balık,diyet soda, çay, kahve, alkollü içecekler (özellikle viski, bira, kırmızı şarap) migren ataklarını tetikleyebildiğinden dikkatli olunmalıdır.

3. Öğünlerinizi atlamayın, ara öğünlerinizi ihmal etmeyin. Açlık sonrası olan kan şeker düşüklüğünün migren ataklarınızı tetikleyebileceğini unutmayın.

4. Ağır parfüm, çamaşır suyu ve sigara gibi kokular migren ataklarını tetikleyebildiğinden uzak durun.

5. Hava ve mevsim değişiklikleri, lodos, deniz seviyesinin çok üzerinde olmak, gürültülü ortam, parıltılı ışık, floresan ,yanıp sönen ışıklı ortamlarda bulunmak atağınızı başlatabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Lodoslu havalarda mümkün olduğunca kendinizi koruyun, yüksek rakımda oksijen seviyesinde ve basınçta düşmenin migren atağının tetiklenebileceğinin bilincinde olun, evinizde sarı ışık kullanmayın ve karanlık ortamda televizyon izlemenin ardışık görsel uyarı verebileceğinden atağınızı tetikleyebileceğini unutmayın.

6. Uyku düzeninize dikkat edin, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin, uyku döngünüzü koruyun. Günde 10 saatten fazla veya 6 saatten az alınan uyku migren ataklarını tetikleyebilir.

7. Stresten, aşırı üzüntü ve baskıdan mümkün olduğunca uzak bir hayat sürmeye çalışın, kendinize vakit ayırın.

8.Vücudunuzu yoracak faaliyetlerden uzak durun. Migrenin hareketlerle artan baş ağrısı olduğunu unutmayın.

9. Atakların olmadığı ara dönemlerde spor, meditasyon veya masajla kasları gevşetmeye çalışın. Sabahları 10 dakika kadar nefes ve rahatlama egzersizleri yapın. Egzersizler seratonin salgılanmasını sağlayarak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacak ve dolaşım sisteminizi düzenleyecektir.



