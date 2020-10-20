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Sonbaharda renk cümbüşü! Gören mest oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesiyle renklenen ormanlar, görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Dağlarda renk cümbüşünün yaşandığı Erzincan'da ağaçlar, farklı bir güzelliğe büründü.

Sonbaharda renk cümbüşü! Gören mest oluyor

Erzincan - Gümüşhane sınırında Ahmediye mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

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Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

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Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, İhlas Haber Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

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İHA

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