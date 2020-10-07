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Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar denize akın etti. Yıllardır rastlanmayan manzaraların ortaya çıktığı bölgede sıcaklık 32 derece ölçüldü.

Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları bunalttı. Ekim ayında sıcaktan bunalan vatandaşlar denize akın etti. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Bursa sahillerinde vatandaşlar denizleri doldurdu.

Bu mevsimde bu sıcakları görmediklerini ifade eden vatandaşlar, “Ekim ayında böyle sıcak havaya alışık değiliz. Biz de bu sıcak havada serinlemek için denize giriyoruz. Bu mevsimde deniz keyfi yapmak her zaman nasip olmuyor. Bu yılın son deniz keyfini yapıyoruz” dedi.

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İHA

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