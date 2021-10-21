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Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...

21.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelmesiyle kapımızı çalan soğuk havalar hastalıkların da habercisi oluyor. Bu noktada sağlığımızı korumak için ilk olarak beslenme düzenini korumak ve sağlıklı besinler tercih etmek gerekiyor. Peki sonbaharda hangi besinleri tüketmeliyiz? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...

Yapraklar sararıp dökülüyor, soğuk havalar kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Sonbaharda havaların bir soğuyup bir ısınması vücudu hastalıklara karşı açık hale getiriyor ve sonbahar birçok insanda depresif duyguları artırıyor. Sağlıklı ve keyifli bir sonbahar geçirmek için en çok hangi besinleri tüketmeliyiz? Buyurun bakalım…

Balkabağı

Sonbaharın simgelerinden biri haline gelen balkabağı bu mevsimin olmazsa olmazlarından. Birbirinden farklı yemekler, tatlılar yapabileceğiniz balkabağı, antioksidan özellik gösteren A, C ve E vitaminlerinden zengin içeriğiyle vücut direncini artırıyor ve hastalıklardan koruyor; lutein, zeaksantin karotenoidleri, A vitamini içeriğiyle göz sağlığını geliştiriyor; yüksek lif içeriğiyle kabızlık problemini çözüyor.

Balık

Sonbaharda haftada en az 2 defa sofralarınızda balığa yer açın. Omega-3, birçok sağlık faydasının yanında bağışıklık sistemini güçlendirici ve depresyonu önleyici etki gösterir. Balık, omega-3 içeriği sayesinde sonbaharda depresyona ve hastalıklara açık olanlar için ilaç gibi bir besindir.

Mantar

Sonbaharın lezzetli sebzelerinden biri olan mantar, düşük kalori ve yüksek protein içerir. Mantar polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengindir. Bu biyoaktif bileşikler, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, mantarın içeriğindeki polisakkaritler, prebiyotik görevi görerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar.

Hünnap

Sonbaharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan hünnap yüksek lif içeriğiyle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar. Bununla birlikte, hünnap iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu özelliğiyle sonbaharda grip, nezle gibi hastalıklara açık hale gelen vücudunuzun direncini artırır.

Pırasa

Sonbaharla birlikte gelen ve kış aylarında tezgahların baş tacı olan pırasa, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri için iyi bir kaynaktır, kaempferol ve allisinden zengin içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı korur. Kalp dostu bir sebze olan pırasa, kolesterolü ve kan basıncını düşürür.

Kızılcık

Kızılcık, Eylül ayında çıkar ve Ekim ayına kadar devam eder. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça önemli bir yeri olan kızılcık, zengin C, E vitaminleri ve kuersetin içeriğiyle cildi yaşlanmanın etkilerine karşı korur, kalp hastalıkları ve kanserle savaşır.

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