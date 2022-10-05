Sonbaharda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz şık ve rahat kapüşonlu ceket modelleri

Sonbahar aylarında vücut sıcaklığını korumak oldukça önemli. Serin havalarda sıkça tercih edilen bu ceketler, aynı zamanda duruşları ve modelleriyle ilgi görüyor. Şık olduğu kadar konforlu kapüşonlu ceket modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Günlük kullanıma uygun olarak üretilen ve her tarza uyan farklı kalıptaki kapüşonlu ceketleri birlikte inceleyelim.

1. Rahat ve sıcacık hissettiren: Loalirando Erkek Sweat Ceket

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Gün boyu üşümenizi engelleyip sportif tarzınızı gözler önüne serecek Loalirando Erkek Sweat Ceket, fermuarıyla kapanıp açılabiliyor. Ürünün yanında iki adet ve göğüs bölgesinde bir adet cebi bulunuyor. Yüksek kaliteli polyesterden üretildiği için esnek bir yapısı ve rahat oturan bir kalıbı var. Nefes alan kumaşı sayesinde terletmeyen ürün, hem spor hem klasik tarzla uyum sağlıyor.

2. Sonbaharda size eşlik edecek: Barbora Sezonluk Kapüşonlu Cepli Kadın Uzun Ceket

Uzun boyu ve geniş kalıbı sayesinde rahat etmenize yardımcı olacak Barbora Sezonluk Kapüşonlu Cepli Kadın Uzun Ceket, siyah ve gri renkleriyle üretilmiş. Kaliteli kumaşıyla üşümenize engel olan model, stiliyle şık görünmenizi sağlıyor. Sonbaharda sıradan ceket modellerinden sıkılanlar için farklı yapısıyla ve kesimiyle dikkat çekiyor. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

3. Spor tarza sahip olanlara: ZAFUL Gündelik Ekose Polar Ceket Unisex Erkek Büzme İpli Kapüşonlu Manto Fuzzy Hoodie

Hem içi hem dışıyla sizleri mutlu edecek ZAFUL Gündelik Ekose Polar Ceket Unisex Erkek Büzme İpli Kapüşonlu Manto Fuzzy Hoodie, polyester materyalden üretildiği için uzun yıllar boyunca dayanıklı yapısını koruyor. Ceketin içi yünlü olduğu için soğuk havalarda rüzgârın vücuda temas etmesini önlüyor. Üstelik ürünün göğüs bölümünde iki adet cep mevcut.

4. Yumuşaklığına hayran olacağınız: Bershka Kapüşonlu Suni Yünlü Ceket

Eşsiz tasarımı ile tarzınıza uyum sağlayacak Bershka Kapüşonlu Suni Yünlü Ceket, kısa boyu sayesinde farklı bir stil yaratmanızı sağlıyor. %100 polyester materyalden üretilen ceket, yıkamadan ve ütülemeden kullanılıyor. Ceketin bel ve kol bölümündeki büzgüler, şık bir stilin kapılarını aralıyor. Ayrıca ürünün sağ ve sol yanlarında iki adet cep olduğunu belirtelim.

5. Şıklığınıza şıklık katacak: Wantdo Erkek Günlük Pamuklu Ceket

Şıklığından ödün vermek istemeyen beylerin ilk tercihlerinden biri olan Wantdo Erkek Günlük Pamuklu Ceket, soğuk sonbahar günlerinde rüzgâr ve yağmurdan koruyor. Pamuklu yapısıyla öne çıkan ceketin kapüşonu, isteğe göre çıkarılabiliyor. Hem fermuar hem düğme yardımıyla kapanan modelin, iki adet cebi var. Her tarza uyum sağlayan ve değişikliği sevenler için ürün, farklı formlarda kullanılabiliyor.

6. Her yerde tercih edebileceğiniz: PUMA Teamfinale Casuals Erkek Kapüşonlu Ceket

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Kendine has tarzıyla sonbahar modasını birleştirmek isteyenler, PUMA Teamfinale Casuals Erkek Kapüşonlu Ceket'i seçiyor. Kapüşonlu olması ve klasik tasarımıyla çok sevilen ceket, kalitesiyle adından söz ettiriyor. Erkekler için üretilse de oversize tarzı seven kadınlar da soğuk sonbahar aylarında evden çıkarken bu ürünü tercih ediyor. Modelin sadece kuru temizlemeyle yıkanması gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

7. Yağmurlu havalarda olmazsa olmaz: Densmood Çıt Detaylı Çok Cepli Kapüşonlu Baharlık Ceket

Erkek modasının nabzını tutan en önemli parçalar arasında Densmood Çıt Detaylı Çok Cepli Kapüşonlu Baharlık Ceket, iki adet büyük boy cebiyle dikkat çekiyor. Hâkî yeşili ve siyah renkleriyle üretilmiş model, fermuar yardımıyla kapanabiliyor. Kol ve bel bölgelerinde lastik bulunuyor. İpleri sayesinde kapüşonu istenen genişlikte ayarlanabiliyor. Polyester materyalde üretilen ceketin kumaşı yağmurlu havalarda ıslanmanızı önlüyor.

8. Konforuyla ve tarzıyla öne çıkan: Geagodelia Kapüşonlu Kadın Sweatshirt

Dokusu ve boyuyla çok seveceğiniz Geagodelia Kapüşonlu Kadın Sweatshirt, oldukça yumuşak olduğu için gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca cildinizi tahriş etmeyen ve nefes alan teknolojiyle üretilen kumaşı sayesinde terlemenin önüne geçiyor. Bol kalıbıyla oversize modasına ayak uyduran ceketin önünde iki adet cebi bulunuyor. Fermuarı sayesinde kolayca açılıp kapatılabiliyor.

9. Sonbaharda farklı olmak isteyenlere: GRIMELANGE Leon Örme Regular Lacivert Kolej Ceket

Kaliteli duruşu ve farklı tasarımıyla öne çıkan GRIMELANGE Leon Örme Regular Lacivert Kolej Ceket, lacivert rengiyle göz dolduruyor. İki cebi sayesinde birçok eşyanızı yanınızda taşımanıza imkân tanıyan ceketin pamuk polyester yapısı, üşümenizi engelliyor. Beyazın ve lacivertin uyumunu gözler önüne seren ceket; okul, günlük yaşam ve rüzgârlı havalarda sıklıkla tercih ediliyor.

10. Stilinizin bütünleştirici parçası olacak: Godom Kışlık Kadın Moda Tek Renkli Kapüşonlu Manto

Sonbahar ve kış mevsiminde içinde sıcacık hissedeceğiniz Godom Kışlık Kadın Moda Tek Renkli Kapüşonlu Manto, farklı tasarımı ile en sık tercih edilen modellerden biri. Kolları ve kapüşonunda yer alan düğmeler, ceketin stilini ortaya koyarken aynı zamanda isteğe göre ayarlanabiliyor. Kalıbı ve tarzı ile farklılık yaratan ceketin iki adet cebi bulunuyor.