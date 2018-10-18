Sonbaharı sağlıklı geçirmenin üç önemli yolu

Hapşırık, öpüşme ve el temasıyla bulaşan bu hastalıklar sonbaharda çocuklarda 5-6, yetişkinlerde ise 3-4 kez gözlemleniyor. Peki 200'den fazla virüsle bulaşan sonbahar hastalıklarını nasıl önlenir? Ellerin mutlaka sık sık yıkanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Toprak, kapalı ortamların sıkça havalandırılmasını ve hasta olan kişilerin kolun iç tarafıyla ağzını kapatarak hapşırması gerektiğini söylüyor. İşte dikkat edilmesi gereken diğer noktalar...

1 / 17 Kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması nedeniyle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklar bu mevsimde daha sık görülüyor. Nezle ve gribin birbirine karıştırıldığını belirten uzmanlar, nezlenin gribe oranla daha hafif geçirildiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, ev ve sınıf gibi kalabalık ortamların havalandırılması, ellerin sık sık yıkanması, sigara dumanından uzak durulması bu hastalıkların önlenmesinde etkili oluyor.

2 / 17 Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, sonbaharda hava sıcaklıklarının düşmesi ve aynı zamanda insanların kapalı alanlarda sıklıkla bir arada olması gibi nedenlerle üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğini belirterek en çok rastlanılan hastalığın nezle ve soğuk algınlığı olduğunu söyledi.

3 / 17 NEZLE ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Halk arasında nezle, soğuk algınlığı ve gribin birbiri yerine kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Murat Topak, bu hastalıkların birbirinden farklı olduğunu belirterek “Nezle çok sık görülen bir hastalık özellikle çocuklarda 5-6, yetişkinlerde 3-4 defa gözlemleniyor. Nezleye neden olan 200’den fazla virüs tespit edildi. Nezle gripten farklı olarak daha iyi huyludur” dedi.

4 / 17 Sonbahar ve kış mevsiminde çocukların ve yetişkinlerin hiç hasta olmamasının mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Hasta olmamak için sürekli izole bir ortamda bulunulması gerekiyor. Çocuklar kreşte, yetişkinler de ise toplu taşıma araçlarında virüs ile karşılaşıyor” dedi.

5 / 17 HAPŞIRIKLA, ÖPÜŞME VE EL TEMASIYLA BULAŞIYOR Nezlenin buluşma yollarının üç şekilde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, bunları şöyle sıraladı:“Birincisi damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşmaktadır yani hapşırık ve öksürük ile bulaşmaktadır.Soluduğumuz havaya saçılan küçük partiküller gözle göremediğimiz havadaki küçük toz partiküllerine yapışıyor. Bu şekilde bir balon gibi havada asılı kalıyorlar. Bu virüsler 2-3 saat havada canlı kalabiliyorlar. Sağlıklı bir insan bu havayı soluduğunda virüsler burun mukozasına yerleşiyor ve hastalık tablosu oluşturuyor.

6 / 17 Ama tabi ki damlacık enfeksiyonu sonucunda kesin hasta olunacağı söylenemez. Vücut direnci, virüsün miktarı, çevre koşullarına bağlı olarak hasta olma riski değişebiliyor. İkincisi doğrudan temas şeklindedir. Öpüşme ile gerçekleşiyor. Üçüncüsü ise elle temas şeklindedir. Hapşırıldığı, öksürüldüğü zaman elimizi ağzımıza götürdükten sonra eldeki virüsleri dokunulan yere bırakarak bir başkasının teması ile geçmektedir.”

7 / 17 ELLER MUTLAKA SIK SIK YIKANMALI Alınacak bazı önlemlerle nezleden korunmanın mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Hasta olan kişinin dokunduğu yere temas etmişsek elimizi yüzümüze ve gözümüze getirmemeliyiz. Dışarıdan eve geldiğimizde elimizi yıkamalıyız. Bu yıkama eli ıslattıktan sonra parmak aralarını, bilekleri ve avcu iyice ovalayarak en az 20 saniye sürmeli ve kurutmalıyız. Bir diğer koruma yolu hasta olan kişi ile temasa geçmemek. Öpüşmeden, selamlaşmadan kaçınılmalı. Toplu yerlerde, toplu taşıma araçlarında maske kullanma gibi önlemler alınabilir” uyarısında bulundu.

8 / 17 KOLUN İÇ YÜZEYİNE DOĞRU HAPŞIRIN Hasta olan kişinin çevresine nezleyi bulaştırmaması için bazı önlemler alabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Hasta olan kişi hapşırırken, öksürürken elini ağzına götürmek yerine ağzını ve burnunu kolunun iç yüzeyine doğru getirerek hapşırır, öksürür ise virüslerin çevreye yayılması engellenebilir” diye konuştu.

9 / 17 KAPALI ORTAMLAR SIKÇA HAVALANDIRILMALI Nezleye yakalanma risklerini de sıralayan Prof. Dr. Murat Topak, “Kreş kullanımı, okullarda sınıfların kalabalık olması, sigara içilmesi, toplu taşıma araçlarında içeri temiz hava girmemesi riski artırıyor” dedi. Nezlenin önlenmesi için ev ve sınıf gibi kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Topak, “Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Yeterli temiz hava girmesi sağlanmalı, sigara içilmemeli, toz olmamasına özen gösterilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

10 / 17 SİGARA DUMANI BURUNDAKİ SAVUNMA SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR Sigara dumanının nezle olmayı kolaylaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Burun mukozasındaki titrek tüylerin görevi mukozayı korumaktır. Sigara dumanı bu titrek tüylerin hareketine engel olmaktadır. Mukozaya yapışmış bir virüs titrek tüyler ile arkaya doğru itilip yutarak uzaklaştırılmaktadır. Ancak sigara dumanı bu titrek tüyleri felç ettiği için görevini yerine getirememektedir” dedi.

11 / 17 BURUN AKINTISI, GÖZDE YAŞARMA GÖRÜLÜYOR Nezle olan kişinin burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözde yaşarma, boğazda kuruluk ve öksürük şikayeti ile karşılaştığını belirten Prof. Dr. Murat Topak çocuklarda ateşin daha ön planda olduğunu, yetişkinlerde ateşin pek görülmediğine dikkat çekti.

12 / 17 NEZLEDE ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ Nezlede yeterli sıvı alınmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, ,”Bitkisel çaylar tüketilmeli, çocuklarda ateş düşürücü dışında çok ilaç önerilmiyor. Burun tıkanıklığı için tuzlu ve karbonatlı su ile temizlenebilir. Nezle virüs enfeksiyonu olduğu için antibiyotikler yararsızdır. Hasta kendi bildiği antibiyotiği kullanmamalı ve mutlaka hekime danışılmalıdır” uyarısında bulundu.

13 / 17 Nezlenin normal sürecinin 3-10 gün arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Bu süreçten sonra semptomlar ortadan kalkıyor. Öksürük fazlalaşırsa ateş artarsa kulak ağrısı başlarsa komplikasyona dönüşmüş olabilir. Mutlaka bir uzmana danışılmalıdır” uyarısında bulundu.

14 / 17 GRİP ANİDEN BAŞLIYOR Grip ile nezle arasındaki farka da değinen Prof. Dr. Murat Topak, “Grip de tıpkı nezle gibi yine virüslerle meydana geliyor ancak başlangıcı daha anidir. Şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, öksürük şeklinde başlamaktadır. Grip nezleye göre daha ağır geçmektedir ve kişi yatma ihtiyacı duymaktadır. Virüslerle meydana geldiği için bu hastalıkta da antibiyotik kullanılmıyor. Grip dünya çapında salgınlara neden olan bir hastalıktır. Grip nezleden farklı olarak çok daha fazla komplikasyona neden olabiliyor. Ölüm ile sonuçlanabiliyor” diye konuştu.

15 / 17 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GRİP AŞISI ÖNERİYOR Gribin bulaşma yollarının nezle ile aynı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Gribin korunma yollarında nezleden farklı olarak Dünya Sağlık Örgütünün risk grupları için önerdiği aşı yöntemi var. Bu risk grubu özellikle 65 yaşının üstü, hamileler, sağlık çalışanları, küçük çocuklar, diyabet hastaları, vücut direncini bozan hastalığa sahip kişiler, kronik hastalığı olan kişilerden oluşuyor. Aşı için önerilen zamanlama Ekim Kasım aylarıdır. Aşının bağışıklık süresi 8 aylıktır” dedi.

16 / 17 GRİPTE İSTİRAHAT ŞART Grip olan kişinin istirahat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Topak, “Solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı gibi komplikasyonlar karşısında hastaneye gidilmelidir. Üşüme hissi, titreme karşısında ılık su ile duş alınmalı ve kat kat örtünülmemelidir” uyarısında bulundu.