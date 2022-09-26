Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Sonbaharın gelişini böyle kutladı! Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler

Sonbaharın gelişini böyle kutladı! Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler

26.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2012 yılında başlayan North East Skinny Dip etkinliği bu sene 10. yıl dönümünü kutladı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce çıplak yüzücü, sonbahar ekinoksunu kutlamak için gün doğarken Northumberland'daki Druridge Körfezi'nde denize koştu. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı etkinlikte akıl sağlığı derneği MIND için 80.000 sterlinden (yaklaşık 1 milyon 606 bin TL) fazla para toplandı.

Sonbaharın gelişini böyle kutladı! Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce çıplak katılımcıyla 10. North East Skinny Dip etkinliği gerçekleştirildi. Her yıl Northumberland'ın Druridge Körfezi'nde gerçekleşen etkinlikten önce katılımcılar Kuzey Denizi’ne tamamen çıplak bir şekilde girerek sonbaharın gelişini kutluyor.

“FİZİKSEL BEDENLERİMİZİN BİR KUTLAMASIDIR”

1

Whitburn'den organizatör ve kurucu Jax Higginson, The Shields Gazette'e yaptığı açıklamada, “North East Skinny Dip, hayatın, doğanın ve kendi benzersiz, fiziksel bedenlerimizin bir kutlamasıdır. Bu, risk almak ve saf bir neşe ve özgürlük anını kucaklamakla ilgili. Ayrıca kırılganlığımıza adım atmak, utançla yüzleşmek ve güzellik mitini parçalamak için nadir bir fırsat sunuyor” dedi.

Kraliyet Ailesi’nin istenmeyen gelini Meghan Markle’nın dikkat çeken Türkiye sözleri! “Favori tatil yerim İstanbul”Kraliyet Ailesi’nin istenmeyen gelini Meghan Markle’nın dikkat çeken Türkiye sözleri! “Favori tatil yerim İstanbul”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de gezilecek yerler!Kadıköy'de gezilecek yerler!
Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdiPatrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi
Böyle işkence görülmedi! Saatlerce kızgın tavayla dayak yediBöyle işkence görülmedi! Saatlerce kızgın tavayla dayak yedi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Eşini yasak aşkıyla yatakta yakaladı! Çılgına dönüp dehşet saçtı

Eşini yasak aşkıyla yatakta yakaladı! Çılgına dönüp dehşet saçtı

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.