Sonbaharın renk cümbüşü için deklanşöre bastılar

Sosyal medya aracılığıyla tanışan amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşüne dönüşen Kars'ın ormanları ve parklarında sonbaharı fotoğrafladı.

Yurdun farklı kentlerinde yaşayan amatör fotoğrafçılar, sonbahar fotoğrafları çekmek amacıyla Kars'a geldi.

Fotoğrafçılar, her mevsiminin ayrı güzellik kattığı kentin doğal stüdyo ortamı sunan ormanlarında, sonbaharın en güzel karelerini çekmek için deklanşöre bastı.

Kastamonu'dan gelen amatör fotoğrafçı Kübra Seden Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın sonbahar mevsiminde de çok güzel olduğunu söyledi.

En güzel kareleri yakalamak için çok çalıştıklarını belirten Güler, "Kars'ta sonbaharın eşsiz güzelliklerini yaşıyoruz, yapraklar dökülmüş, ağaçlar kış uykusuna hazırlanıyor. Bizler de bunu değerlendirmek için birçok fotoğrafçı arkadaşımızla güzel kareler yakalamaya çalıştık." diye konuştu.

Güler, doğanın fotoğrafçılar için ayrı bir önem taşıdığını, bu güzellikleri ölümsüzleştirmek istediklerini aktardı.

Kars'ın tam anlamıyla doğal stüdyo olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu: