HABER

Sonbaharın renk cümbüşü için deklanşöre bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla tanışan farklı şehirlerden amatör fotoğrafçılar, Kars'ın ormanları ve parklarında sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladı - Amatör fotoğrafçı Kübra Seden Güler: - "Kars sadece tarihi yapılarıyla değil, doğasıyla da muhteşem bir şehir"

Sosyal medya aracılığıyla tanışan amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşüne dönüşen Kars'ın ormanları ve parklarında sonbaharı fotoğrafladı.

Yurdun farklı kentlerinde yaşayan amatör fotoğrafçılar, sonbahar fotoğrafları çekmek amacıyla Kars'a geldi.

Fotoğrafçılar, her mevsiminin ayrı güzellik kattığı kentin doğal stüdyo ortamı sunan ormanlarında, sonbaharın en güzel karelerini çekmek için deklanşöre bastı.

Kastamonu'dan gelen amatör fotoğrafçı Kübra Seden Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın sonbahar mevsiminde de çok güzel olduğunu söyledi.

En güzel kareleri yakalamak için çok çalıştıklarını belirten Güler, "Kars'ta sonbaharın eşsiz güzelliklerini yaşıyoruz, yapraklar dökülmüş, ağaçlar kış uykusuna hazırlanıyor. Bizler de bunu değerlendirmek için birçok fotoğrafçı arkadaşımızla güzel kareler yakalamaya çalıştık." diye konuştu.

Güler, doğanın fotoğrafçılar için ayrı bir önem taşıdığını, bu güzellikleri ölümsüzleştirmek istediklerini aktardı.

Kars'ın tam anlamıyla doğal stüdyo olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Kars sadece tarihi yapılarıyla değil, doğasıyla da muhteşem bir şehir. Sosyal medyada tanıştığımız, benim gibi amatör fotoğrafçılık yapanlarla burada sonbaharın güzel anlarını arşivlerimize katmak istedik. Yaprakların dökülmesiyle parklar doğal stüdyo gibi oldu. Arkadaşlarımızla hem birbirimize modellik yaparak hem de etraftaki güzellikleri çekerek keyifli anlar yaşadık."

- "Sanatseverlerin beğenisine de sunmayı istiyoruz"

Ardahan'dan Afra Yıldız da 10 arkadaşıyla geldiği şehirde birçok yeri gezdiğini ve doğanın muhteşem olduğunu ifade etti.

Yıldız, çekimler esnasında 10 kişinin aynı anda farklı açılardan bir ağacı çektiği karelerin o ana farklı anlamlar yüklediğini anlattı.

Arkadaşlarıyla farklı şehirlerde fotoğraf çekmeyi hedefledikleri bilgisini veren Yıldız, "Çektiğimiz fotoğrafları sergide bir araya getirip, sanatseverlerin beğenisine de sunmayı istiyoruz." dedi.

Çanakkale'den Amine Demirbaş ise doğanın güzelliğini izlerken kısa bir süre fotoğraf çekemediğini dile getirdi.

Amatör fotoğrafçı Ömer Can Arı ise Erzurum'dan Kars'a geldiğini belirterek, sonbaharın bütün renklerini bir arada görmek isteyenleri Kars'a davet etti.

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Muhtarlar 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdiMuhtarlar 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi
Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na destekYurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amatör fotoğrafçı en güzel kare fotoğraf fotoğraf sanatçıları Kars sonbahar Yaprak Dökümü

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.