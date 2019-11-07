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Sonbaharlar birlikte Deriner Barajı’nda su seviyesi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı’nda sonbaharla birlikte su seviyesi gözle görülür bir şekilde düştü.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı’nda sonbaharla birlikte su seviyesi gözle görülür bir şekilde düştü. Su seviyesinin düşmesi ile kayalardaki suyun oluşturduğu izler de belirginleşti.
Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh nehri üzerindeki Deriner Barajı’nda sonbaharla birlikte su seviyesi dikkat çekici şekilde düştü.
Artvin’de 249 metre gövde yüksekliği bulunan Deriner Barajı’nın minimum işletme su kotu 348 metre olurken, maksimum işletme su kotu 392 metre seviyelerine çıkıyor. Yağışlara ve mevsim geçişlerine bağlı su seviyesi baraj gölünde ve Çoruh nehri yatağı boyunca düşüp artabiliyor. Sonbaharın gelmesiyle Baraj gölü seviyesi 44 metre seviyelerine düştü. Çoruh havzası boyunca bu sayı yer yer değişebiliyor. 6 Kasım 2019 tarihi itibarı ile Deriner Barajının su kotu 358 m olup; aktif doluluk oranı yüzde 19 seviyesine geriledi.
Bölge sakinlerinden Yusuf Demirel, yaptığı açıklamada “Baraj gölü ve Çoruh havzasında su seviyesinde iniş çıkışlar yaşanabiliyor. Kış aylarında yağışların az olduğu için değişebiliyor. Bu dönem su seviyesi 70-80 metre düşebiliyor. Bahar aylarında karların eridiği için tekrar yükselip maksimum seviyeye çıkıyor” derken, Zeytinlik köyü muhtarı Mustafa Alpek ise “Su seviyesi göründüğü izler üzerine düşme yaşandı. O bölgelerde ağaç göremezsiniz daha da sular altında kalan köyümüzün minaresinin 2-3 metresi görününceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.

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