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Sonda yardımıyla beslenen 4 çocuk babası terzinin yaşam azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde 10 yıl önce kanser nedeniyle yemek borusu kapatılan terzi Murat Yıldız (50), sonda yardımıyla midesinden beslenmesine rağmen, mesleğini sürdürüyor.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde 10 yıl önce kanser nedeniyle yemek borusu kapatılan terzi Murat Yıldız (50), sonda yardımıyla midesinden beslenmesine rağmen, mesleğini sürdürüyor. Yaşam azmini kaybetmeyen Yıldız, terzilik yaparak kazandığı parayla eşinin ve 4 çocuğunun geçimini sağlıyor Terzi Murat Yıldız, daha iyi şartlarda yaşamak için 2000 yılında ailesi ile birlikte memleketi Erciş ilçesinden göç ederek İzmir'e yerleşti. Yıldız, burada mesleğini sürdürürken, 2009 yılında rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemede, Murat Yıldız'ın genzinde tümör tespit edildi. Yemek borusu kapatılıp, beslenmesi için midesine sonda takılan Yıldız, gördüğü tedavilerin ardından 2013 yılında tekrar memleketi Erciş ilçesine döndü. En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında 4 çocuğu ve eşiyle ile birlikte amcasının Latifiye Mahallesi'nde kendisine verdiği eve yerleşen Murat Yıldız, yaşama azmini hiç kaybetmedi. İlçe merkezinde terzi dükkanı açan Yıldız, burada kazandığı parayla çocuklarını okutuyor, ailesinin geçimini sağlıyor. Beslenme giderlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Murat Yıldız, "Tedavi olmazsam 1 yıllık ömrümün kaldığı söylenmişti. Ben bunu kendime dert etmedim. Allah şifa verdi, Allah'ın ve doktorların sayesinde şifa buldum. Yemek borum tamamen kapandı ama irademi ve inancımı da hiç kaybetmedim. 'Ben bu hastalığı yeneceğim' dedim ve yendim" diye konuştu.

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