Sondaj çalışmaları yaparken tesadüfen bulundu! O bölge koruma altında

İznik Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı. Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun, çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.

Ekiplerin, küp ve yapı kalıntılarını incelemesi sürüyor.

DHA



