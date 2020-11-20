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Sondaj çalışmaları yaparken tesadüfen bulundu! O bölge koruma altında

20.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Sondaj çalışmaları yaparken tesadüfen bulundu! O bölge koruma altında

Bursa'nın İznik ilçesindeki sondaj çalışması sırasında Bizans dönemine ait küp ve yapı kalıntıları bulundu. Yeni bina yapılması planlanan bir arsada yürütülen çalışmalar sırasında bulunan kalıntılar sonrası devreye giren Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgeyi koruma altına aldı.

İznik Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

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Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı. Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun, çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.

Ekiplerin, küp ve yapı kalıntılarını incelemesi sürüyor.

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DHA


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