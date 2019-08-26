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Sondaj çalışmasında mezarlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde trafo inşası için başlatılan sondaj çalışmasında 9 mezar bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafo inşası için yapılan sondaj çalışmasında mezarlar ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Duatepe Mahallesi 1102 Sokakta trafo yapılacak bölgenin sit alanı olması nedeniyle Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan kazı çalışmasında 3,5 metre derinlikte 9 mezar bulundu.

Mezarlardan 8'inin torpido tipi pişmiş topraktan olduğu ancak tahribata uğradığı tespit edildi. Mezarlardan birinin ise geç Roma dönemine ait tekne tipi kesme taştan yapılan mezar olduğu belirlendi.

Bu arada, yapılan sondaj çalışmalarının raporu Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna gönderildi.

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Mersin sondaj Tarsus toplu mezar trafo

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