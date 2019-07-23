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Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor - İnsansız hava aracı, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin havadan refakat ettiği sondaj gemilerine su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından ise denizaltılar kesintisiz şekilde eşlik ediyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.

İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri Milli Savunma Bakanlığı

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