Sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Bakan Dönmez, "geri sayımın başladığını" duyurdu.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapacak sondaj gemisi Kanuni'nin faaliyetlerine yakında başlayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından Zonguldak Filyos Limanı'nda demirli sondaj gemisi Kanuni'nin görüntülerini içeren bir video paylaştı. Dönmez, paylaşımında "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

13 Kasım'da İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan Bakan Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlanan sondaj gemisi Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için kulesinin bir bölümü sökülmüştü. 14 Kasım'da Zonguldak Filyon Limanı'na ulaşan geminin kulesi deniz yoluyla ulaştırılmış ve 1 Aralık'ta kule getirilen vinçle yerine konarak, montajının büyük kısmı tamamlanmıştı.

2021'de faaliyetlere başlaması planlanıyor

Bakan Dönmez, Kanuni'yi İstanbul'dan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, gemiye işaret ederek "Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak" demişti.