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Sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

06.12.2020 16:25 | Son Güncelleme:
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Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacak sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı'nda hazırlıkları sürüyor.

Bakan Dönmez, "geri sayımın başladığını" duyurdu.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapacak sondaj gemisi Kanuni'nin faaliyetlerine yakında başlayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından Zonguldak Filyos Limanı'nda demirli sondaj gemisi Kanuni'nin görüntülerini içeren bir video paylaştı. Dönmez, paylaşımında "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

13 Kasım'da İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan Bakan Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlanan sondaj gemisi Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için kulesinin bir bölümü sökülmüştü. 14 Kasım'da Zonguldak Filyon Limanı'na ulaşan geminin kulesi deniz yoluyla ulaştırılmış ve 1 Aralık'ta kule getirilen vinçle yerine konarak, montajının büyük kısmı tamamlanmıştı.

2021'de faaliyetlere başlaması planlanıyor

Bakan Dönmez, Kanuni'yi İstanbul'dan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, gemiye işaret ederek "Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak" demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada sondaj gemisi Fatih'in faaliyetleri sonucunda Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu. Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiği açıklanmıştı.

Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine Mart ayında katılmıştı. 227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi 11 bin 400 metreye derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

DW,DHA/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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