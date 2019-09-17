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Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.

Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip sondaj gemisi 'Yavuz', Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.
İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen geminin, hazırlıkların tamamlanmasından sonra sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceği gelecek talimatla belli olacak.

FOTOĞRAFLI

Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'deSondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de

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