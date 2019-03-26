"Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız"

GİRESUN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir iki hafta içerisinde netice alacağız. Alamasak da havlu atmak yok." dedi.

Dönmez, partisince Bulancak ilçe meydanında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Ben enerji bakanıyım. Enerjisi fazla olandan alıyorum, eksik olanlara dağıtıyorum. Benim görevim bu. Şimdi bu fazla enerjiyi kullanmama izin veriyorsanız bunu inşallah gittiğimiz yerlere sizin selamınızla birlikte enerjinizi de götüreceğiz." diye başladı.

Bulancak'ın henüz doğal gaz kullanmadığını, çok yakında kullanacağını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O ocağı açıp hanımefendi çayı demlemek için ocağı çevirdiğinde gaz gelmişse bu kardeşiniz evinizde mutfakta demektir. Keza beyefendiler, aracına akaryakıt almak için bir istasyona yaklaştığında akaryakıtınız sorunsuz oluyorsa yine bu kardeşiniz orada demektir. Biz gelemesek de hizmetlerimizin gelmiş olması bizi memnun eder. Biz hakkın rızasına giden yolun halkın, sizin rızanızdan geçtiğine inanan bir nesilden geliyoruz. Dua edin. Bunları tabii biz bir çoğunu yurt dışından ithal ediyoruz. Başta doğal gaz ve petrol olmak üzere ama şimdi aramalarımızı, araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir iki hafta içerisinde netice alacağız. Alamasak da havlu atmak yok. Siz kavli dua yapacaksınız, biz fiili duayla iştirak edeceğiz. Varsa bulacağız inşallah."