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Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı

Aksaray'da 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Hassas Mahallesi'nde müstakil evde oturan Hüseyin Ergin, bahçedeki sondaj kuyusuna yavru kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kedinin 5 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler, kurtardığı kedi yavrusunu sahibi Ergin'e teslim etti.

Kedinin kuyudan çıkarılmasının ardından vatandaşlar, AFAD ekiplerini alkışladı.

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AFAD Aksaray kurtarıldı sondaj kuyusu Yavru Kedi

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