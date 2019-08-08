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Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

HATAY'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi.

Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR’a operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri Dante ve Akrep eşliğinde yapılan aramalarda TIR’daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktıSondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktıSondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktıSondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı

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