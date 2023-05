SONDAKİKA: 14 Mayıs seçimlerinin ardından Meral Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti! 'Dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu’nun kazanması için elimizden geleni yapacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Akşener’in mesajları merakla bekleniyordu.

Akşener’in açıklamasından satır başları:

"Ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık. 54 noktada çalışma yaptım. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e dediğimiz… Millet İttifakı’nın içinde kendi logomuzla giren iki partiydik. Böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi, seçim sonuçları açıklandı. İlginç bir mevzu var, sayın Erdoğan 49.52 oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,88. Katılma oranı yüzde 87.04.

"İKİNCİ TUR İÇİN BİR İLETİŞİM KAMPANYA GRUBU KURULDU"

Biz 14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? 2. tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP genel merkezi olduğu bir çalışma gerçekleştirildi. Bir iletişim, kampanya grubu kuruldu.

Ben ayrıca kanaat önderi dediğimiz pek çok insanın üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmaları yaptılar.

"YARINDAN İTİBAREN BU PROGRAMIM BAŞLIYOR"

Bu seçim 0-0’la başlıyor ve referanduma dönüyor. Saha çalışmalarına başladık sonuna kadar devam edeceğiz.Önümüzdeki 9 günlük süreçte partimizin tüm kurumları sahada olacaklar. Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız. Tercihini Erdoğan’dan yana kullanan ya da Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştireceğim. Bu akşamdan itibaren İstanbul’a gidiyorum, yarından itibaren bu programım başlıyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLMESİ LAZIM Kİ..."

Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması Millet İttifakı’nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Millet İttifakı’nın adayının yerine Erdoğan’ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha tartışılamaz hale gelir, dolayısıyla buna mani olmalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki en azından bu ucube sistemin denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.

"YANDAŞLARIN RANT DÜZENİNE YOL MU VERECEĞİZ YOKSA..."

Ya, ‘Suriyelileri gönderemeyiz Allah bizi yakar’ diyenleri seçeceksiniz ya da sığınmacıları ülkelerine döndürecekleri seçecektir. Ya milleti birbirine düşman etmeye and içenleri seçeceksiniz, ya da Türkiye’nin birliğini ve beraberliği demokrasiyle taçlandırmayı vadeden Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz. Yandaşların rant düzenine yol mu vereceğiz yoksa 85 milyon için huzur ve refah mı diyeceğiz?

Yeter, söz milletindir’ diyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de istibdatçılar gidecek, biz kazanacağız. Sandıklarla ilgili verileri birbirimize, yani biz CHP’ye ekranlarımız açmıştık. Yeni bir sistem kuruyoruz, seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz, CHP ilçelerine, iller CHP illerine, sonra ortaklaşa genel merkeze… Sonuçları tek bir alanda toplayacağız. Şu anda 2000 sandığa itiraz etmiştik. İki şehrimizdeki milletvekili itirazlarımız devam ediyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Biz Kılıçdaroğlu’nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu’nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir.

ALİ BABACAN'IN CUMHUR İTTİFAKI'NA TEKLİFİ

Bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KÜFREDEN, AYRIŞTIRAN BİR ANLAYIŞ DEĞİLDİR"

Ben bir tarihçiyim. Türk milliyetçiliği fikri sistemi bu milletin kurucusudur. Türk milliyetçiliği küfreden, ayrıştıran bir anlayış değildir. Bilimi, moderniteyi, her bir ferdin refahını savunan, problemlere çözüm üreten bir kavramdır. Türk milliyetçiliği, bilimin, demokrasinin, aklın, bu coğrafyada yaşayan her bir kişiyi kimdir nedir bakmadan seven sayan saygı gösteren bir fikirdir.

"ŞİMDİ SADECE KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEYECEĞİM"

Ben kendi partime de Kılıçdaroğlu’na oy istedim. Şimdi sadece Kılıçdaroğlu’na oy isteyeceğim. O nedenle bu sefer daha kolay işimiz. Çok büyük iftiralara uğradık, bazı vatandaşlarımız inandılar, o kadar yoğundu ki inanmış olabilirler. Seçmenimiz bize niçin bunu uygun gördüyü biz anladık, ona göre yol yürüyeceğiz. Daha net, açık bir biçimde bu iftiralara maruz kaldık, bunu haketmedik, biz bu değiliz demek için… Doğru anlatırsak her şeyden sonuç alabiliriz.

"YAPACAĞIMIZ İŞ TEK TEK İKNA"

Miting olmayacak. Çok az bir oyu konsolide etmek zorundayız. Yapacağımız iş, tek tek ikna. Sadece ben 45 miting yapmışım. Kılıçdaroğlu çok daha fazlasını yaptı. Hepimiz gürültülü topluma mesaj ileten mitingler yaptık."