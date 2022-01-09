SONDAKİKA | Atatürk posterine lise öğrencilerinden çirkin saldırı! MEB'den açıklama

İstanbul'da bir lisede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Lisedeki 3 öğrenci Atatürk posterini delici aletlerle delik deşik etti.

SON DAKİKA | MEB: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

Sosyal medyada ortaya çıkan ve tepki çeken görüntüler sonrası Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) açıklama geldi. MEB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: İHA

