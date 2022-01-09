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  4. SONDAKİKA | Atatürk posterine lise öğrencilerinden çirkin saldırı! MEB'den açıklama

SONDAKİKA | Atatürk posterine lise öğrencilerinden çirkin saldırı! MEB'den açıklama

09.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika açıklaması geldi. MEB, İstanbul'da bir lisede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik 3 öğrenci tarafından gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşanan çirkin olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

SONDAKİKA | Atatürk posterine lise öğrencilerinden çirkin saldırı! MEB'den açıklama

İstanbul'da bir lisede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Lisedeki 3 öğrenci Atatürk posterini delici aletlerle delik deşik etti.

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Sosyal medyada ortaya çıkan ve tepki çeken görüntüler sonrası Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) açıklama geldi. MEB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Mustafa Kemal Atatürk
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