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  4. SONDAKİKA | Bolu'daki faciada can kaybı 76'ya yükseldi

SONDAKİKA | Bolu'daki faciada can kaybı 76'ya yükseldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.01.2025 21:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangında can kaybının 76'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 45 kişinin ailelerine teslim edildiğini ifade ederken gözaltı sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

SONDAKİKA | Bolu'daki faciada can kaybı 76'ya yükseldi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın faciasında saatler ilerledikçe can kaybı da arttı. Akşam saatlerinde bölgede bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya son duruma dair kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

FACİADA CAN KAYBI ARTTTI

Bakan Yerlikaya, oteldeki soğutma ve arama tarama işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek yangındaki can kaybının 76'ya yükseldiğini açıkladı. 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, soruşturmada gözaltı sayının 9'a yükseldiğini duyurdu.

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Bolu
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