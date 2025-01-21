SONDAKİKA | Bolu'daki faciada can kaybı 76'ya yükseldi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın faciasında saatler ilerledikçe can kaybı da arttı. Akşam saatlerinde bölgede bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya son duruma dair kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, oteldeki soğutma ve arama tarama işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek yangındaki can kaybının 76'ya yükseldiğini açıkladı. 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, soruşturmada gözaltı sayının 9'a yükseldiğini duyurdu.
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