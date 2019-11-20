‘Sondland’ı Çok İyi Tanımam Ama İyi Birine Benziyor’

Başkan Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Kongre’de verdiği ifadede “Başkan’ın talimatlarına uydum” diyen ABD’li diplomat Gordon Sondland’i çok iyi tanımadığını savundu.

ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda Çarşamba günü verdiği ifadede Ukrayna konusunda Başkan Trump’ın talimatlarına uyduğunu, Ukrayna ile bir pazarlığın olduğunu söylemiş, yazışmalara işaret ederek Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Beyaz Saray’ın da süreçten haberdar olduğunu ifade etmişti. Sondland, Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin adını gündeme getirerek, ondan gelen taleplerin Trump’ın talepleri olarak algılandığını söylemişti.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’dan helikoptere binmeden önce basın mensuplarına Sondland’ın ifade verdiği oturum hala devam ederken kısa bir açıklama yaptı. Önce elinde siyah kalemle yazılmış notların bulunduğu deftere bakarak, Gordon Sondland’ın ifadesinden bazı alıntılar okudu. Trump bugünkü oturumun kendi açısından özetinin “Trump bana bir pazarlık olmadığını söyledi. Ukrayna’dan bir şey istemediğini söyledi” ifadelerinin olduğunu savundu. Trump, “ABD Başkanı’nın son sözü bu. Hiçbir şey istemiyorum. Pazarlık istemiyorum” ifadelerini kullandı.